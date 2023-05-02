В Забайкалье крупный пожар уничтожил десять домов

Днём 1 мая в городе Борзя Забайкальского края произошёл крупный пожар. Огонь с территории городской свалки перекинулся на жилые дома. Всего сгорело десять домов, магазин и котельная.Пламя быстро распространялось, обстановка осложнялась сильным ветром, порывы которого достигали 23 м/с. Со стихией боролись более 70 пожарных и 14 единиц техники.

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