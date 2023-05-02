В Забайкалье крупный пожар уничтожил десять домов

Днём 1 мая в городе Борзя Забайкальского края произошёл крупный пожар. Огонь с территории городской свалки перекинулся на жилые дома. Всего сгорело десять домов, магазин и котельная.
Пламя быстро распространялось, обстановка осложнялась сильным ветром, порывы которого достигали 23 м/с. Со стихией боролись более 70 пожарных и 14 единиц техники.
Пожар мог уничтожить порядка 150 жилых домов, но пожарным удалось отстоять большую часть из них. Пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Забайкальскому краю.
В городе работают исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Забайкальскому краю Антон Маркелов и губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Рабочая группа осмотрела сгоревшие дома.
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность».
- Следователи приступили к проведению первоначальных следственных действий. К настоящему моменту у следствия имеются данные о том, что огнём повреждено не менее десяти домов, помещение магазина и местная котельная. В рамках возбуждённого уголовного дела следователи установят размер причинённого ущерба, признают потерпевшими и допросят собственников пострадавшего имущества, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
Кроме того, следователи дадут принципиальную правовую оценку действиям либо бездействию сотрудников администрации по обеспечению противопожарной безопасности.
Это второй крупный пожар в Забайкалье за неделю. Как сообщал «Байкал-Daily», 25 апреля в селе Баляга в результате возгорания на мебельном комбинате повреждены восемь домов, из которых шесть — жилые.