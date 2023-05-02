В Бурятии поймали нелегальных охотников за сурками и утками





На минувших выходных в Бурятии задержали сразу двух браконьеров. Один из них собирался устроить охоту на сурка и тарбагана, а второй – на уток. Соответствующего разрешения у них не оказалось, зато у обоих было с собой оружие. Злоумышленникам помешали сотрудники Бурприроднадзора.На нарушителей уже составили протоколы по части 1 статьи 8.37 КоАП РФ («Нарушение правил охоты»). Все материалы передадут в суд для принятия правового решения, сообщили в ведомстве.Госинспекторы тем временем продолжают подкармливать диких животных. Из-за снежной погоды – как, к примеру, в Закаменском районе – зелёная трава так и не появилась, а это – корм для всех лесных обитателей. Потому для зверей оставляют зерно и картофель.В Бурприроднадзоре напомнили: для добычи животных нужно получить охотничий билет и разрешение на хранение и ношение оружия. Тем, кто делает это незаконно, грозит как административная, так и уголовная ответственность.