02 мая

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В Бурятии поймали нелегальных охотников за сурками и утками

В Бурятии поймали нелегальных охотников за сурками и утками
Происшествия,  Фото:Бурприроднадзор
У браконьеров было с собой оружие

На минувших выходных в Бурятии задержали сразу двух браконьеров. Один из них собирался устроить охоту на сурка и тарбагана, а второй – на уток. Соответствующего разрешения у них не оказалось, зато у обоих было с собой оружие. Злоумышленникам помешали сотрудники Бурприроднадзора.


На нарушителей уже составили протоколы по части 1 статьи 8.37 КоАП РФ («Нарушение правил охоты»). Все материалы передадут в суд для принятия правового решения, сообщили в ведомстве.

Госинспекторы тем временем продолжают подкармливать диких животных. Из-за снежной погоды – как, к примеру, в Закаменском районе – зелёная трава так и не появилась, а это – корм для всех лесных обитателей. Потому для зверей оставляют зерно и картофель.

В Бурприроднадзоре напомнили: для добычи животных нужно получить охотничий билет и разрешение на хранение и ношение оружия. Тем, кто делает это незаконно, грозит как административная, так и уголовная ответственность.
браконьерство охота животные природа

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