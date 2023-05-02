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В Иркутской области в ДТП погиб водитель «Ниссана»

В Иркутской области в ДТП погиб водитель «Ниссана»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Автомобилист слетел с дороги и врезался в дерево

1 мая около 12 часов дня на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» вблизи посёлка Ук Нижнеудинского района Иркутской области произошло ДТП. По предварительной информации, мужчина, управляя автомобилем Nissan Pulsar не справился с рулевым управлением, после чего съехал с дороги и врезался в дерево.

- В результате ДТП 57-летний водитель от полученных травм скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские проводятся мероприятия, направленные на установление всех причин и условий произошедшего.
ДТП Иркутская область

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