В Иркутской области в ДТП погиб водитель «Ниссана»

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Автомобилист слетел с дороги и врезался в дерево



1 мая около 12 часов дня на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» вблизи посёлка Ук Нижнеудинского района Иркутской области произошло ДТП. По предварительной информации, мужчина, управляя автомобилем Nissan Pulsar не справился с рулевым управлением, после чего съехал с дороги и врезался в дерево.



- В результате ДТП 57-летний водитель от полученных травм скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



Полицейские проводятся мероприятия, направленные на установление всех причин и условий произошедшего.

