Автомобилист слетел с дороги и врезался в дерево
1 мая около 12 часов дня на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» вблизи посёлка Ук Нижнеудинского района Иркутской области произошло ДТП. По предварительной информации, мужчина, управляя автомобилем Nissan Pulsar не справился с рулевым управлением, после чего съехал с дороги и врезался в дерево.
- В результате ДТП 57-летний водитель от полученных травм скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Полицейские проводятся мероприятия, направленные на установление всех причин и условий произошедшего.
В Иркутской области в ДТП погиб водитель «Ниссана»
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Проводится доследственная проверка
Автомобилист слетел с дороги и врезался в дерево
Вор забрал сумку, обманув соседа по комнате
Теперь там вовсю ищут её хозяев
С ним борются более 70 человек
Разбираться с ними теперь будут на школьном совете
За сутки в республике ликвидировали пять «огненных» очагов
Возгорание произошло на крутом склоне
Жильцам выставили счета за ОДН в 40 раз выше обычного
Иномарка стояла возле магазина
Посетители эвакуировались самостоятельно
За неделю мошенники обманули более 50 жителей республики
Удалось обойтись без ограничения потребителей в водоснабжении
Происшествия, 29.04.2023
Обстоятельства и причины смерти мужчины уточняются
Происшествия, 29.04.2023
Неизвестные сломали малую архитектурную форму, повредили скамью в шахматной зоне