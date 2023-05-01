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В одном из райцентров в Бурятии корова увязла в болоте

В одном из райцентров в Бурятии корова увязла в болоте
Происшествия,  Фото:Pixabay.com
Теперь там вовсю ищут её хозяев

Всё случилось в Закаменске. Днём 1 мая в экстренную службу поступило сообщение, что в болото попала корова.

Произошло это в ДНТ «Горняк». Хозяев бурёнки уже ищут. Тех, кто потерял животное, просят откликнуться в местной вайбер-группе «Закамна-инфо 24/7».

В конце марта в том же Закаменском районе спасли истощённого жеребёнка. Люди обнаружили его на дороге по пути в райцентр, недалеко от ферм. Животное лежало на земле и не могло встать.

Фото с ним разместили в районном чате. Сельчане попросили помочь с поисками владельца. Несколько часов спустя стало известно, что хозяин объявился.

- Он забрал жеребёнка домой. Благодарим неравнодушных земляков, – написали тогда в «Закамне-инфо 24/7».

коровы животные

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