В одном из райцентров в Бурятии корова увязла в болоте





В конце марта в том же Закаменском районе спасли истощённого жеребёнка. Люди обнаружили его на дороге по пути в райцентр, недалеко от ферм. Животное лежало на земле и не могло встать.



Фото с ним разместили в районном чате. Сельчане попросили помочь с поисками владельца. Несколько часов спустя стало известно, что хозяин объявился.



- Он забрал жеребёнка домой. Благодарим неравнодушных земляков, – написали тогда в «Закамне-инфо 24/7».





Всё случилось в Закаменске. Днём 1 мая в экстренную службу поступило сообщение, что в болото попала корова.Произошло это в ДНТ «Горняк». Хозяев бурёнки уже ищут. Тех, кто потерял животное, просят откликнуться в местной вайбер-группе «Закамна-инфо 24/7».