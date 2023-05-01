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В районе Бурятии ученицы СОШ и школы-интерната устроили драку

В районе Бурятии ученицы СОШ и школы-интерната устроили драку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Разбираться с ними теперь будут на школьном совете

Этот инцидент произошёл на днях в баунтовском селе Багдарин. Ученицы двух учебных заведений – Багдаринской СОШ и Багдаринской эвенкийской школы-интерната (БЭШИ) – устроили драку. Правда, по какой причине – неизвестно.

Директор БСОШ Надежда Загдаева рассказала, что сообщение о случившемся поступило уже поздним вечером. Руководство образовательного учреждения сразу же связалось с девочками и их родителями. На вторник, 2 мая, назначили школьный совет, на котором и собираются установить все обстоятельства происшествия, сообщается в вайбер-группе «Баунт-инфо.24/7».

Замдиректора БЭШИ по воспитательной работе Оксана Цыбикова уточнила: всё случилось вечером 28 апреля. Судя по всему, одна из участниц драки немного пострадала.

- Но девочка была в удовлетворительном состоянии и быстро уснула. Принятие мер отложили на следующий день. С детьми и их родителями 29 апреля провели беседу, известили классных руководителей и замдиректора Багдаринской СОШ по воспитательной работе, – подчеркнула Оксана Цыбикова.
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