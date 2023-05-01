Все лесные пожары в Бурятии потушили

Накануне в Бурятии боролись сразу с пятью лесными возгораниями – в Баунтовском, Еравнинском, Прибайкальском и Тункинском районах. Четыре из них начались из-за неосторожного обращения с огнём и одно – из-за неисправности на линейном объекте.
Всего к тушению привлекли 318 человек и задействовали 42 единицы техники. Общая площадь пожаров составила 2 138 гектаров, из которых 50 га – нелесная.
Все «огненные» очаги уже ликвидировали. По данным на утро 1 мая, в республике нет ни одного возгорания, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Там напомнили: в регионе действует особый противопожарный режим, потому доступ в леса ограничен. Жителей Бурятии призывают соблюдать правила безопасности – не сжигать сухую траву, не бросать на землю стекло (стеклянные бутылки, банки), горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, не использовать при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов, а ещё – не оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином и другими горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных для этого местах.
Кроме того, нельзя заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя и пользоваться открытым огнём. Это чревато немалыми штрафами. Список мест, где можно отдыхать и собирать валежник, есть на официальном сайте агентства лесного хозяйства.
Кроме того, нельзя заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя и пользоваться открытым огнём. Это чревато немалыми штрафами. Список мест, где можно отдыхать и собирать валежник, есть на официальном сайте агентства лесного хозяйства.