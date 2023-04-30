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В Тункинском нацпарке в Бурятии тушат лесной пожар

В Тункинском нацпарке в Бурятии тушат лесной пожар
Происшествия,  Фото:Тункинский нацпарк
Возгорание произошло на крутом склоне

30 апреля в Тункинском национальном парке в Бурятии обнаружили лесной пожар.

- В 12:00 в наземной зоне Кыренского участкового лесничества обнаружено возгорание на площади 3,5 га. К тушению приступили девять человек, две единицы техники. Дополнительно привлечены 18 сотрудников ФБУ «Авиалесоохрана» и четыре единицы техники, - сообщили в нацпарке.

Тушение осложняется тем, что пожар действует на склоне крутизной более 30 градусов.

 

Сейчас работы по тушению продолжаются.

Причина возгорания названо неосторожное обращение с огнём местного населения.




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