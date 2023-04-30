В Тункинском нацпарке в Бурятии тушат лесной пожар









Сейчас работы по тушению продолжаются.



Причина возгорания названо неосторожное обращение с огнём местного населения. Сейчас работы по тушению продолжаются.Причина возгорания названо неосторожное обращение с огнём местного населения.





30 апреля в Тункинском национальном парке в Бурятии обнаружили лесной пожар.- В 12:00 в наземной зоне Кыренского участкового лесничества обнаружено возгорание на площади 3,5 га. К тушению приступили девять человек, две единицы техники. Дополнительно привлечены 18 сотрудников ФБУ «Авиалесоохрана» и четыре единицы техники, - сообщили в нацпарке.Тушение осложняется тем, что пожар действует на склоне крутизной более 30 градусов.