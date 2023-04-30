В Иркутске в многоквартирном доме развернули нелегальную майнинг-ферму

























Жители многоквартирного дома на улице Баумана в Иркутске заподозрили, что в подвале творится что-то неладно. Там шумело вентиляционное оборудование и был слышен характерный шум работы машин. При осмотре помещения выявили нелегальную криптоферму, состоящую из 36 майнинговых машинок.Кроме того, жителям дома в марте были выставлены счета за общедомовое имущество в размере, превышающем обычные платежи в 20-40 раз.- Материалы прокурорской проверки направлены в полицию для уголовного преследования виновных по ч. 1 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путём обмана». Возбуждение уголовного дела находится на контроле прокуратуры. Кроме того, прокуратурой руководителю управляющей компании внесено представление, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.На сегодня майнинговое оборудование изъято. Кто его установил, выясняется.