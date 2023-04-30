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В Иркутске в многоквартирном доме развернули нелегальную майнинг-ферму

В Иркутске в многоквартирном доме развернули нелегальную майнинг-ферму
Происшествия,  Фото:прокуратура Иркутской области
Жильцам выставили счета за ОДН в 40 раз выше обычного

Жители многоквартирного дома на улице Баумана в Иркутске заподозрили, что в подвале творится что-то неладно. Там шумело вентиляционное оборудование и был слышен характерный шум работы машин. При осмотре помещения выявили нелегальную криптоферму, состоящую из 36 майнинговых машинок.




Кроме того, жителям дома в марте были выставлены счета за общедомовое имущество в размере, превышающем обычные платежи в 20-40 раз.



- Материалы прокурорской проверки направлены в полицию для уголовного преследования виновных по ч. 1 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путём обмана». Возбуждение уголовного дела находится на контроле прокуратуры. Кроме того, прокуратурой руководителю управляющей компании внесено представление, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

На сегодня майнинговое оборудование изъято. Кто его установил, выясняется.




майнинг

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