Иномарка стояла возле магазина
Жительница села Новая Кука Читинского района Забайкальского края заявила в полицию об угоне её автомобиля «Тойота Харриер».
Выяснилось, что женщина на 10 минут оставила иномарку возле магазина, при этом не закрыв её.
Просмотрев записи с камеры видеонаблюдения, полицейские установили, что машину угнал молодой человек.
«Тойоту» нашли на одной из улиц Читы. Позже полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 20-летний читинец.
Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». «Тойоту» вернули владелице, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
У забайкалки, оставившей «Тойоту» открытой на 10 минут, угнали её
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Иномарка стояла возле магазина
Посетители эвакуировались самостоятельно
За неделю мошенники обманули более 50 жителей республики
Удалось обойтись без ограничения потребителей в водоснабжении
Происшествия, 29.04.2023
Обстоятельства и причины смерти мужчины уточняются
Происшествия, 29.04.2023
Неизвестные сломали малую архитектурную форму, повредили скамью в шахматной зоне
Мошенники обманывали женщину две недели
За неделю там выявили дюжину таких нарушений
Мужчина пытался избежать ответственности за выращивание «травки»
Мужчина скончался от обильной кровопотери
Недавно улан-удэнец лишился таким образом более 700 тысяч рублей
На пожаре спаслась мать ребёнка
Пожар произошёл в частном доме
12-летняя девочка и мальчик 8 лет исчезли в один вечер
Действия поджигателя сняла камера наблюдения