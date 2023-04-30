У забайкалки, оставившей «Тойоту» открытой на 10 минут, угнали её

Иномарка стояла возле магазина



Жительница села Новая Кука Читинского района Забайкальского края заявила в полицию об угоне её автомобиля «Тойота Харриер».



Выяснилось, что женщина на 10 минут оставила иномарку возле магазина, при этом не закрыв её.



Просмотрев записи с камеры видеонаблюдения, полицейские установили, что машину угнал молодой человек.



«Тойоту» нашли на одной из улиц Читы. Позже полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 20-летний читинец.



Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». «Тойоту» вернули владелице, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.