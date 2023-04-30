В центре Улан-Удэ произошёл пожар в «ШашлыкОFF»







В настоящее время открытое горение ликвидировано, на месте работают дознаватели МЧС.



Днём 30 апреля в Улан-Удэ произошёл пожар на кухне кафе по улице Ленина, сообщило ГУ МЧС по Бурятии. Телекомпания «Тивиком» сообщила, что горел гриль-бар «ШашлыкОFF».- В 13:02 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании на кухне кафе по улице Ленина. На место возгорания незамедлительно были направлены пожарные расчеты. Посетители кафе эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.