В центре Улан-Удэ произошёл пожар в «ШашлыкОFF»

Посетители эвакуировались самостоятельно
Днём 30 апреля в Улан-Удэ произошёл пожар на кухне кафе по улице Ленина, сообщило ГУ МЧС по Бурятии. Телекомпания «Тивиком» сообщила, что горел гриль-бар «ШашлыкОFF».
- В 13:02 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании на кухне кафе по улице Ленина. На место возгорания незамедлительно были направлены пожарные расчеты. Посетители кафе эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
В настоящее время открытое горение ликвидировано, на месте работают дознаватели МЧС.
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Посетители эвакуировались самостоятельно
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