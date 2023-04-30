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В центре Улан-Удэ произошёл пожар в «ШашлыкОFF»

В центре Улан-Удэ произошёл пожар в «ШашлыкОFF»
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Посетители эвакуировались самостоятельно

Днём 30 апреля в Улан-Удэ произошёл пожар на кухне кафе по улице Ленина, сообщило ГУ МЧС по Бурятии. Телекомпания «Тивиком» сообщила, что горел гриль-бар «ШашлыкОFF».

- В 13:02 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании на кухне кафе по улице Ленина. На место возгорания незамедлительно были направлены пожарные расчеты. Посетители кафе эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

 
В настоящее время открытое горение ликвидировано, на месте работают дознаватели МЧС. 
пожар

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