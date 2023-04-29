В Бурятии при тушении пожара нашли тело мужчины

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Обстоятельства и причины смерти мужчины уточняются



Днём 29 апреля на пульт пожарной охраны поступило сообщение о том, что вблизи села Ошурково Иволгинского района горит сухая трава.



- На место возгорания незамедлительно были направлены пожарные расчёты 6-го Иволгинского отряда государственной противопожарной службы Республики Бурятия и добровольная пожарная дружина СП «Сотниково», - сообщают в республиканском агентстве ГО и ЧС.



На момент прибытия пожарных горела сухая трава на общей площади 3 га. В ходе тушения был обнаружен погибший мужчина 1961 года рождения, обстоятельства и причины смерти уточняются. На месте работают сотрудники полиции и следственного комитета.



- На ликвидацию открытого огня пожарным потребовалось около часа. По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём. На месте работает дознаватель ГУ МЧС России по Бурятии, - заключили в агентстве.

