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В Бурятии при тушении пожара нашли тело мужчины

В Бурятии при тушении пожара нашли тело мужчины
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Обстоятельства и причины смерти мужчины уточняются

Днём 29 апреля на пульт пожарной охраны поступило сообщение о том, что вблизи села Ошурково Иволгинского района горит сухая трава.

- На место возгорания незамедлительно были направлены пожарные расчёты 6-го Иволгинского отряда государственной противопожарной службы Республики Бурятия и добровольная пожарная дружина СП «Сотниково», - сообщают в республиканском агентстве ГО и ЧС.

На момент прибытия пожарных горела сухая трава на общей площади 3 га. В ходе тушения был обнаружен погибший мужчина 1961 года рождения, обстоятельства и причины смерти уточняются. На месте работают сотрудники полиции и следственного комитета.

- На ликвидацию открытого огня пожарным потребовалось около часа. По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём. На месте работает дознаватель ГУ МЧС России по Бурятии, - заключили в агентстве. 
пожар

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