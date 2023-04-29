Обстоятельства и причины смерти мужчины уточняются
Днём 29 апреля на пульт пожарной охраны поступило сообщение о том, что вблизи села Ошурково Иволгинского района горит сухая трава.
- На место возгорания незамедлительно были направлены пожарные расчёты 6-го Иволгинского отряда государственной противопожарной службы Республики Бурятия и добровольная пожарная дружина СП «Сотниково», - сообщают в республиканском агентстве ГО и ЧС.
На момент прибытия пожарных горела сухая трава на общей площади 3 га. В ходе тушения был обнаружен погибший мужчина 1961 года рождения, обстоятельства и причины смерти уточняются. На месте работают сотрудники полиции и следственного комитета.
- На ликвидацию открытого огня пожарным потребовалось около часа. По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём. На месте работает дознаватель ГУ МЧС России по Бурятии, - заключили в агентстве.
В Бурятии при тушении пожара нашли тело мужчины
Происшествия, Фото:
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