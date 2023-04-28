Забайкальца будут судить за убийство безногого двоюродного брата

Мужчина скончался от обильной кровопотери



Житель села Ломы Сретенского района Забайкальского края обвиняется в убийстве двоюродного дома.



По версии следствия, в ноябре 2022 года во время распития спиртных напитков родственники поссорились. 64-летний старший брат нанёс 58-летнему младшему несколько ударов ножом в шею, повредив сонную артерию. Мужчина скончался от обильной кровопотери.



Погибший был инвалидом 2 группы, у него отсутствовали обе ноги ниже колен.



- Уголовное дело направлено для рассмотрения в Забайкальский краевой суд, - сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.



