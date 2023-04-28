Мужчина скончался от обильной кровопотери
Житель села Ломы Сретенского района Забайкальского края обвиняется в убийстве двоюродного дома.
По версии следствия, в ноябре 2022 года во время распития спиртных напитков родственники поссорились. 64-летний старший брат нанёс 58-летнему младшему несколько ударов ножом в шею, повредив сонную артерию. Мужчина скончался от обильной кровопотери.
Погибший был инвалидом 2 группы, у него отсутствовали обе ноги ниже колен.
- Уголовное дело направлено для рассмотрения в Забайкальский краевой суд, - сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Забайкальца будут судить за убийство безногого двоюродного брата
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Недавно улан-удэнец лишился таким образом более 700 тысяч рублей
На пожаре спаслась мать ребёнка
Пожар произошёл в частном доме
12-летняя девочка и мальчик 8 лет исчезли в один вечер
Действия поджигателя сняла камера наблюдения
Теперь ей придётся раскошелиться
Житель Хабаровского края получил 12 лет лишения свободы
Животные, найденные мёртвыми у канала, отравились
Всего месяц назад её уже ловили пьяной за рулём
ДТП произошло в Поселье
Ущерб превысил два миллиона рублей
Аферисты сообщила даже данные о прививках
Причина и площадь пожара устанавливаются
Происшествия, 27.04.2023
Его введут утром в субботу, 29 апреля
Происшествия, 27.04.2023
Как выяснила полиция, стреляли из охолощённого пистолета