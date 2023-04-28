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Забайкальца будут судить за убийство безногого двоюродного брата

Забайкальца будут судить за убийство безногого двоюродного брата
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина скончался от обильной кровопотери

Житель села Ломы Сретенского района Забайкальского края обвиняется в убийстве двоюродного дома.

По версии следствия, в ноябре 2022 года во время распития спиртных напитков родственники поссорились. 64-летний старший брат нанёс 58-летнему младшему несколько ударов ножом в шею, повредив сонную артерию. Мужчина скончался от обильной кровопотери.

Погибший был инвалидом 2 группы, у него отсутствовали обе ноги ниже колен.

- Уголовное дело направлено для рассмотрения в Забайкальский краевой суд, - сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

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