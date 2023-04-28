Волонтёры рассказали, как искали в Улан-Удэ двух пропавших детей

12-летняя девочка и мальчик 8 лет исчезли в один вечер



Представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии продолжают делиться историями о поиске детей. Сразу двое школьников пропали вечером 26 апреля. По словам волонтёров, он выдался «на редкость тревожным и напряжённым». Погода как раз ухудшилась, а на улице уже стемнело.



Сначала на горячую линию отряда, примерно в 18:12, поступило сообщение об исчезновении 12-летней девочки, проживающей в ДНТ «Сокол». Она не вернулась домой из школы. Добровольцы позвонили её маме, подругам, их родителям и связались с полицией, обозначили задачи и запустили в соцсетях ориентировку.



Всего привлекли 16 человек – инфоргов, оперативного картографа и 10 волонтёров. А ровно в 22:00 поступила ещё одна заявка – на поиск восьмилетнего мальчика, который тоже не пришёл с занятий.



- В первые минуты к работе приступает детский прозвонщик – специально обученный инфорг, который готов общаться с людьми, находящихся в стрессе. Всё построено по выверенным алгоритмам. Это позволяет в кратчайшие сроки собрать необходимую информацию и сформировать список задач для добровольцев, – пояснили в «ЛизаАлерт».



В это время координатор отряда Вероника (позывной «Рона») разговаривала с девушкой, отправившейся на поиски пропавшей школьницы, и услышала заветное «Нашли!». Девочку обнаружил папа её одноклассницы.



Всех готовых продолжить работу направили на поиск восьмилетнего мальчика. Он нашёлся уже около полуночи. Жительница одного из домов в 20а квартале заметила его около подъезда, расспросила и когда ребёнок признался, что потерялся, вызвала полицию.