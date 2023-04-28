В Забайкалье мужчину осудили за надругательство над ребёнком в вагоне поезда

Житель Хабаровского края получил 12 лет лишения свободы



В Забайкальском крае Нерчинский районный суд приговорил жителя Хабаровского края к 12 годам и 2 месяцам лишения свободы за надругательство над ребенком в вагоне поезда.



Мужчину признали виновным по статье 132 УК РФ «Насильственные действа сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».



- Судом установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, следуя в плацкартном вагоне пассажирского поезда, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего ребёнка, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Суд назначил подсудимому 12 лет 2 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также ограничение свободы на срок один год. Приговор в законную силу пока не вступил.

