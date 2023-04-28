28 апреля

Новая кредитная карта «180 дней без %» от АТБ

27 апреля

Популярное

В Забайкалье мужчину осудили за надругательство над ребёнком в вагоне поезда

В Забайкалье мужчину осудили за надругательство над ребёнком в вагоне поезда
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Житель Хабаровского края получил 12 лет лишения свободы

В Забайкальском крае Нерчинский районный суд приговорил жителя Хабаровского края к 12 годам и 2 месяцам лишения свободы за надругательство над ребенком в вагоне поезда.

Мужчину признали виновным по статье 132 УК РФ «Насильственные действа сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

- Судом установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, следуя в плацкартном вагоне пассажирского поезда, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего ребёнка, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Суд назначил подсудимому 12 лет 2 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также ограничение свободы на срок один год. Приговор в законную силу пока не вступил.
насильственные действия сексуального характера

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье мужчину осудили за надругательство над ребёнком в вагоне поезда
В Забайкалье мужчину осудили за надругательство над ребёнком в вагоне поезда
Происшествия, 28.04.2023
Житель Хабаровского края получил 12 лет лишения свободы
Стала известна точная причина гибели двух коров и быка в Бурятии
Стала известна точная причина гибели двух коров и быка в Бурятии
Происшествия, 28.04.2023
Животные, найденные мёртвыми у канала, отравились
В Улан-Удэ пьяная девушка устроила ДТП с двумя пострадавшими
В Улан-Удэ пьяная девушка устроила ДТП с двумя пострадавшими
Происшествия, 28.04.2023
Всего месяц назад её уже ловили пьяной за рулём
Шелеховчанина обманули «сотрудники» госпортала
Шелеховчанина обманули «сотрудники» госпортала
Происшествия, 28.04.2023
Аферисты сообщила даже данные о прививках
Ночной пожар в Улан-Удэ унёс жизни ребёнка и мужчины
Ночной пожар в Улан-Удэ унёс жизни ребёнка и мужчины
Происшествия, 28.04.2023
Причина и площадь пожара устанавливаются
В Иркутске участники свадебного кортежа стреляли из машин
Происшествия, 27.04.2023
Как выяснила полиция, стреляли из охолощённого пистолета
В Бурятии ищут двух пропавших рыбаков
В Бурятии ищут двух пропавших рыбаков
Происшествия, 27.04.2023
Мужчины перестали выходить на связь
В Улан-Удэ упавшая с домкрата машина задавила автовладельца
В Улан-Удэ упавшая с домкрата машина задавила автовладельца
Происшествия, 27.04.2023
Тело погибшего обнаружила приехавшая дочь
В Бурятии на перевале развернуло фуру
В Бурятии на перевале развернуло фуру
Происшествия, 27.04.2023
Участок трассы закрыли для большегрузов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^