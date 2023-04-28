Житель Хабаровского края получил 12 лет лишения свободы
В Забайкальском крае Нерчинский районный суд приговорил жителя Хабаровского края к 12 годам и 2 месяцам лишения свободы за надругательство над ребенком в вагоне поезда.
Мужчину признали виновным по статье 132 УК РФ «Насильственные действа сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».
- Судом установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, следуя в плацкартном вагоне пассажирского поезда, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего ребёнка, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Суд назначил подсудимому 12 лет 2 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также ограничение свободы на срок один год. Приговор в законную силу пока не вступил.
В Забайкалье мужчину осудили за надругательство над ребёнком в вагоне поезда
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Житель Хабаровского края получил 12 лет лишения свободы
Животные, найденные мёртвыми у канала, отравились
Всего месяц назад её уже ловили пьяной за рулём
ДТП произошло в Поселье
Ущерб превысил два миллиона рублей
Аферисты сообщила даже данные о прививках
Причина и площадь пожара устанавливаются
Его введут утром в субботу, 29 апреля
Как выяснила полиция, стреляли из охолощённого пистолета
Мужчины перестали выходить на связь
Мужчина ограбил жертву
Тело погибшего обнаружила приехавшая дочь
Участок трассы закрыли для большегрузов
Неизвестные скрылись с места
Братчан призывают к бдительности