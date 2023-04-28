В Улан-Удэ пьяная девушка устроила ДТП с двумя пострадавшими

Сегодня ночью на станции Дивизионная в Улан-Удэ пьяная девушка на «Тойоте Рактис» устроила ДТП.
- По предварительным данным, около 3:30 26-летняя водитель автомобиля «Тойота Рактис», следуя в состоянии алкогольного опьянения по улице Школьная, не справилась с управлением. Она совершила съезд с дороги с последующим наездом на электроопору, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Травмы различной степени тяжести получили две несовершеннолетние пассажирки. Девушки 16 и 17 лет после оказания помощи были отпущены на амбулаторное лечение.
Инспекторы ДПС провели освидетельствование водителя, результат показал 0,91 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Прав управления транспортом горожанка не имеет. Кроме того, 20 марта она уже задерживалась сотрудниками ГИБДД за вождение в нетрезвом виде. Суд ей назначил штраф в 30 тысяч рублей. Теперь же девушке грозит уже уголовная ответственность по ст. 264 УК РФ за повторное вождение в состоянии опьянения.
Как сообщал «Байкал-Dailу», вчера вечером в пригородном селе Поселье на «зебре» сбили 12-летнего мальчика.