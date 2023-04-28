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В Бурятии мстительная женщина оболгала возлюбленного и заработала «уголовку»

В Бурятии мстительная женщина оболгала возлюбленного и заработала «уголовку»
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Теперь ей придётся раскошелиться 

Эта история началась ещё летом. Жительница Селенгинского района Бурятии поссорилась со своим сожителем и решила ему отомстить. Женщина позвонила в дежурную часть полиции и сообщила, что тот якобы избил её и даже угрожал убийством.

Прибывший на место правоохранитель предупредил сельчанку об ответственности за заведомо ложный донос, но она всё равно написала заявление на возлюбленного. При проверке выяснилось, что мужчину оболгали. В МВД вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Зато «уголовку» по части 1 статьи 306 УК РФ («Заведомо ложный донос») получила сама злоумышленница, недавно представшая перед судом. Служители Фемиды пришли к выводу, что она ввела в заблуждение правоохранительные органы и тем самым нарушила их нормальную деятельность и к тому же морально навредила сожителю. В итоге женщине назначили наказание в виде штрафа размером в семь тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
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