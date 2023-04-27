В Бурятии ищут двух пропавших рыбаков

Мужчины перестали выходить на связь



Двое мужчин уехали на рыбалку в местность Катково – Безымянка в Прибайкальском районе Бурятии и пропали. Рыбаки перестали выходить на связь. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.



На их поиски отправились спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда из Усть-Баргузина. Сотрудники МЧС выехали на вездеход «Трэкол».



Информация уточняется.





