Мужчины перестали выходить на связь
Двое мужчин уехали на рыбалку в местность Катково – Безымянка в Прибайкальском районе Бурятии и пропали. Рыбаки перестали выходить на связь. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
На их поиски отправились спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда из Усть-Баргузина. Сотрудники МЧС выехали на вездеход «Трэкол».
Информация уточняется.
В Бурятии ищут двух пропавших рыбаков
Происшествия, Фото:
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