27 апреля

Новая кредитная карта «180 дней без %» от АТБ

26 апреля

Популярное

В Бурятии ищут двух пропавших рыбаков

В Бурятии ищут двух пропавших рыбаков
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчины перестали выходить на связь

Двое мужчин уехали на рыбалку в местность Катково – Безымянка в Прибайкальском районе Бурятии и пропали. Рыбаки перестали выходить на связь. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

На их поиски отправились спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда из Усть-Баргузина. Сотрудники МЧС выехали на вездеход «Трэкол».

Информация уточняется.


пропавшие без вести

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске участники свадебного кортежа стреляли из машин
Происшествия, 27.04.2023
Как выяснила полиция, стреляли из охолощённого пистолета
В Бурятии ищут двух пропавших рыбаков
В Бурятии ищут двух пропавших рыбаков
Происшествия, 27.04.2023
Мужчины перестали выходить на связь
В Улан-Удэ упавшая с домкрата машина задавила автовладельца
В Улан-Удэ упавшая с домкрата машина задавила автовладельца
Происшествия, 27.04.2023
Тело погибшего обнаружила приехавшая дочь
В Бурятии на перевале развернуло фуру
В Бурятии на перевале развернуло фуру
Происшествия, 27.04.2023
Участок трассы закрыли для большегрузов
В Бурятии образовалась гигантская пробка из большегрузов
В Бурятии образовалась гигантская пробка из большегрузов
Происшествия, 27.04.2023
Движение сильно осложнено из-за сильного снегопада 
В Улан-Удэ пьяный водитель требовал переводчика и кидался на полицейских
В Улан-Удэ пьяный водитель требовал переводчика и кидался на полицейских
Происшествия, 27.04.2023
«Шоу», которое устроил пьяный водитель, записано на видео
На кладбище в Улан-Удэ рыскал мужчина с ножом
На кладбище в Улан-Удэ рыскал мужчина с ножом
Происшествия, 27.04.2023
Он пригрозил местным работникам  
В Иркутской области полицейские спасли пенсионерку от мошенников
В Иркутской области полицейские спасли пенсионерку от мошенников
Происшествия, 27.04.2023
Они пришли с беседой к пенсионерке в тот момент, когда она разговаривала с аферистами 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^