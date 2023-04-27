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Житель Иркутской области сломал ногу знакомой ножкой от кровати

Житель Иркутской области сломал ногу знакомой ножкой от кровати
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина ограбил жертву

32-летний житель города Бирюсинск в Тайшетском районе Иркутской области, сильно избивший знакомую, предстал перед судом.

Всё произошло в июле 2022 года, когда мужчина гостил у своей приятельницы. Во время распития алкоголя между ними произошёл конфликт. Разозлившись, гость сильно избил женщину металлической ножкой от кровати по телу. Жертва получила открытый перелом ноги.

После этого, понимая, что пострадавшая не сможет оказать ему сопротивления, забрал её телефон и сбежал.

Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и грабеже. Мужчина получил 3 года 6 месяцев лишения свободы, сидеть он будет в колонии общего режима.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, приговор вступил в законную силу.

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью грабеж

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