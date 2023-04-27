В Забайкалье мотоциклист перебросил свёрки с телефонами в колонию

Происшествия, Фото: УФСИН по Забайкальскому краю

Неизвестные скрылись с места



Инцидент произошёл ночью в исправительной колонии №8 в посёлке Карымское Забайкальского края. Двое неизвестных перебросили на территорию колонии два свёртка. После уехали на мотоцикле в неизвестном направлении.



Сотрудники колонии вскрыли свёртки. Там находились шесть мобильных телефонов, зарядные устройства, сим-карты, беспроводные наушники и смарт-часы.



- По данному факту назначена и проводится служебная проверка, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Забайкальскому краю.



