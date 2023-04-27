Неизвестные скрылись с места
Инцидент произошёл ночью в исправительной колонии №8 в посёлке Карымское Забайкальского края. Двое неизвестных перебросили на территорию колонии два свёртка. После уехали на мотоцикле в неизвестном направлении.
Сотрудники колонии вскрыли свёртки. Там находились шесть мобильных телефонов, зарядные устройства, сим-карты, беспроводные наушники и смарт-часы.
- По данному факту назначена и проводится служебная проверка, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Забайкальскому краю.
В Забайкалье мотоциклист перебросил свёрки с телефонами в колонию
Происшествия, Фото:
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