Воровку задержали росгвардейцы
В полицию Курумканского района Бурятии обратилась местная жительница с заявлением о пропаже телефона. Она сообщила, что не могла дозвониться до пожилого отца, а когда пришла проведать его, обнаружила пропажу сотового телефона.
Прибывшим полицейским женщина рассказала, что уже дозвонилась на номер отца. На звонок ответил сосед.
Росгвардейцы задержали мужчину. Он заявил, что телефон ему продала сожительница пенсионера – того самого, у которого украли телефон.
Тогда сотрудники Росгвардии пришли к этой женщине. Она созналась, что обокрала своего сожителя и продала его телефон. Вырученные деньги женщина потратила на спиртные напитки.
- Похищенное, стоимостью 8 тысяч рублей, изъято и возвращено собственнику. Органами следствия возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Жительница Бурятии обокрала сожителя и пропила деньги
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Братчан призывают к бдительности
Воровку задержали росгвардейцы
Движение сильно осложнено из-за сильного снегопада
«Шоу», которое устроил пьяный водитель, записано на видео
Он пригрозил местным работникам
Они пришли с беседой к пенсионерке в тот момент, когда она разговаривала с аферистами
Его обнаружили бдительные росгвардейцы
Мужчина собрал коноплю вблизи железной дороги
Он отделался принудительными работами
Среди них трое детей
Инцидент произошёл в Забайкальском крае
Супруг женщины в это время укладывал детей
На могиле была фотография, проткнутая пером, с резиновой змеёй
Их пытались провезти на автомобиле
Автоавария произошла на заснеженной дороге