Жительница Бурятии обокрала сожителя и пропила деньги

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Воровку задержали росгвардейцы



В полицию Курумканского района Бурятии обратилась местная жительница с заявлением о пропаже телефона. Она сообщила, что не могла дозвониться до пожилого отца, а когда пришла проведать его, обнаружила пропажу сотового телефона.



Прибывшим полицейским женщина рассказала, что уже дозвонилась на номер отца. На звонок ответил сосед.



Росгвардейцы задержали мужчину. Он заявил, что телефон ему продала сожительница пенсионера – того самого, у которого украли телефон.



Тогда сотрудники Росгвардии пришли к этой женщине. Она созналась, что обокрала своего сожителя и продала его телефон. Вырученные деньги женщина потратила на спиртные напитки.



- Похищенное, стоимостью 8 тысяч рублей, изъято и возвращено собственнику. Органами следствия возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

