27 апреля

Новая кредитная карта «180 дней без %» от АТБ

26 апреля

Популярное

Жительница Бурятии обокрала сожителя и пропила деньги

Жительница Бурятии обокрала сожителя и пропила деньги
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Воровку задержали росгвардейцы

В полицию Курумканского района Бурятии обратилась местная жительница с заявлением о пропаже телефона. Она сообщила, что не могла дозвониться до пожилого отца, а когда пришла проведать его, обнаружила пропажу сотового телефона.

Прибывшим полицейским женщина рассказала, что уже дозвонилась на номер отца. На звонок ответил сосед.

Росгвардейцы задержали мужчину. Он заявил, что телефон ему продала сожительница пенсионера – того самого, у которого украли телефон.

Тогда сотрудники Росгвардии пришли к этой женщине. Она созналась, что обокрала своего сожителя и продала его телефон. Вырученные деньги женщина потратила на спиртные напитки.

- Похищенное, стоимостью 8 тысяч рублей, изъято и возвращено собственнику. Органами следствия возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии. 
Росгвардия кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии образовалась гигантская пробка из большегрузов
В Бурятии образовалась гигантская пробка из большегрузов
Происшествия, 27.04.2023
Движение сильно осложнено из-за сильного снегопада 
В Улан-Удэ пьяный водитель требовал переводчика и кидался на полицейских
В Улан-Удэ пьяный водитель требовал переводчика и кидался на полицейских
Происшествия, 27.04.2023
«Шоу», которое устроил пьяный водитель, записано на видео
На кладбище в Улан-Удэ рыскал мужчина с ножом
На кладбище в Улан-Удэ рыскал мужчина с ножом
Происшествия, 27.04.2023
Он пригрозил местным работникам  
В Иркутской области полицейские спасли пенсионерку от мошенников
В Иркутской области полицейские спасли пенсионерку от мошенников
Происшествия, 27.04.2023
Они пришли с беседой к пенсионерке в тот момент, когда она разговаривала с аферистами 
На трассе «Байкал» пожарные потушили горящий грузовик
На трассе «Байкал» пожарные потушили горящий грузовик
Происшествия, 26.04.2023
Инцидент произошёл в Забайкальском крае
Жительница Бурятии убила своего отца
Жительница Бурятии убила своего отца
Происшествия, 26.04.2023
Супруг женщины в это время укладывал детей
Улан-удэнцев напугал жуткий «ритуал на смерть» на кладбище
Улан-удэнцев напугал жуткий «ритуал на смерть» на кладбище
Происшествия, 26.04.2023
На могиле была фотография, проткнутая пером, с резиновой змеёй
Под Иркутском в ДТП погибли пять человек
Под Иркутском в ДТП погибли пять человек
Происшествия, 26.04.2023
Автоавария произошла на заснеженной дороге

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^