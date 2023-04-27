Он пригрозил местным работникам
В Улан-Удэ на кладбище «Центральное» задержали опасного мужчину, гулявшего с ножом в руках. Подозрительного человека заметили сотрудники МАУ «Специализированная служба», которые вызвали полицейских.
- Сотрудники заметили подозрительного мужчину на кладбище, гуляющего с ножом, и вызвали полицию. Пройдя на середину кладбища, он лёг на землю, а на вопросы специалистов пригрозил ножом, - рассказали в комитете городского хозяйства.
На место прибыли полицейские, которые изъяли у мужчины нож. Скорая помощь увезла его в медицинское учреждение. Сейчас проводятся проверочные мероприятия.
На кладбище в Улан-Удэ рыскал мужчина с ножом
Происшествия, Фото:
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