На кладбище в Улан-Удэ рыскал мужчина с ножом

Он пригрозил местным работникам



В Улан-Удэ на кладбище «Центральное» задержали опасного мужчину, гулявшего с ножом в руках. Подозрительного человека заметили сотрудники МАУ «Специализированная служба», которые вызвали полицейских.



- Сотрудники заметили подозрительного мужчину на кладбище, гуляющего с ножом, и вызвали полицию. Пройдя на середину кладбища, он лёг на землю, а на вопросы специалистов пригрозил ножом, - рассказали в комитете городского хозяйства.



На место прибыли полицейские, которые изъяли у мужчины нож. Скорая помощь увезла его в медицинское учреждение. Сейчас проводятся проверочные мероприятия.

