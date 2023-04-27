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На кладбище в Улан-Удэ рыскал мужчина с ножом

На кладбище в Улан-Удэ рыскал мужчина с ножом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он пригрозил местным работникам

В Улан-Удэ на кладбище «Центральное» задержали опасного мужчину, гулявшего с ножом в руках. Подозрительного человека заметили сотрудники МАУ «Специализированная служба», которые вызвали полицейских.

- Сотрудники заметили подозрительного мужчину на кладбище, гуляющего с ножом, и вызвали полицию. Пройдя на середину кладбища, он лёг на землю, а на вопросы специалистов пригрозил ножом, - рассказали в комитете городского хозяйства.

На место прибыли полицейские, которые изъяли у мужчины нож. Скорая помощь увезла его в медицинское учреждение. Сейчас проводятся проверочные мероприятия. 
кладбище

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