В Иркутской области полицейские спасли пенсионерку от мошенников



В городе Усть-Илимске Иркутской области сотрудники полиции Максим Сорокин и Людмила Брыжак днём обходили подъезды домов и предупреждали пенсионеров о фактах мошенничеств, совершаемых по телефону.



- Когда полицейские позвонили в одну из квартир, дверь открыла женщина, которая взволнованно разговаривала по телефону. Правоохранители почувствовали неладное и прислушались к разговору. Судя по диалогу, было понятно, что звонит мошенница, и она пытается выведать у горожанки персональные данные. А именно, какими картами владеет пенсионерка, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Майор полиции попросил передать ему телефон для дальнейшего разговора с аферисткой. Звонившая представилась «сотрудницей финансовой организации». В ходе разговора она не пожелала разговаривать с сотрудником полиции и потребовала передать трубку клиентке.



Потом полицейские объяснили 73-летней пенсионерке, что это были телефонные аферисты, и если бы они вовремя не вмешались, женщина могла лишиться всех своих сбережений.

