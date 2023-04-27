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В Иркутской области полицейские спасли пенсионерку от мошенников

В Иркутской области полицейские спасли пенсионерку от мошенников
Происшествия,  Фото:ГУ МВД России по Иркутской области
Они пришли с беседой к пенсионерке в тот момент, когда она разговаривала с аферистами
 
В городе Усть-Илимске Иркутской области сотрудники полиции Максим Сорокин и Людмила Брыжак днём обходили подъезды домов и предупреждали пенсионеров о фактах мошенничеств, совершаемых по телефону.

- Когда полицейские позвонили в одну из квартир, дверь открыла женщина, которая взволнованно разговаривала по телефону. Правоохранители почувствовали неладное и прислушались к разговору. Судя по диалогу, было понятно, что звонит мошенница, и она пытается выведать у горожанки персональные данные. А именно, какими картами владеет пенсионерка, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Майор полиции попросил передать ему телефон для дальнейшего разговора с аферисткой. Звонившая представилась «сотрудницей финансовой организации». В ходе разговора она не пожелала разговаривать с сотрудником полиции и потребовала передать трубку клиентке.

Потом полицейские объяснили 73-летней пенсионерке, что это были телефонные аферисты, и если бы они вовремя не вмешались, женщина могла лишиться всех своих сбережений.   
Иркутская область мошенничество

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