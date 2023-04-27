Сбежавший от полиции забайкалец приехал в Бурятию автостопом

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Его обнаружили бдительные росгвардейцы



Во время патрулирования села Мухоршибирь сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на пьяного мужчину, который нарушал общественный порядок.



Росгвардейцы остановили его и проверили документы. Оказалось, что задержанный – 30-летний житель Забайкальского края, который находится в федеральном розыске.



- Гражданина доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. Мужчина подозревается в совершении открытого хищения алкоголя и продуктов из магазина на сумму более 3 тысяч рублей в Чите. Задержанный в январе этого года скрылся от органов правопорядка и выехал за пределы региона, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.



Выяснилось, что разыскиваемый мужчина добрался до Бурятии автостором. В Мухоршибирском районе он устроился разнорабочим в дорожно-строительную организацию.



Задержанный передан инициаторам федерального розыска.

