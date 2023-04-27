Его обнаружили бдительные росгвардейцы
Во время патрулирования села Мухоршибирь сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на пьяного мужчину, который нарушал общественный порядок.
Росгвардейцы остановили его и проверили документы. Оказалось, что задержанный – 30-летний житель Забайкальского края, который находится в федеральном розыске.
- Гражданина доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. Мужчина подозревается в совершении открытого хищения алкоголя и продуктов из магазина на сумму более 3 тысяч рублей в Чите. Задержанный в январе этого года скрылся от органов правопорядка и выехал за пределы региона, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Выяснилось, что разыскиваемый мужчина добрался до Бурятии автостором. В Мухоршибирском районе он устроился разнорабочим в дорожно-строительную организацию.
Задержанный передан инициаторам федерального розыска.
Сбежавший от полиции забайкалец приехал в Бурятию автостопом
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 27.04.2023
Они пришли с беседой к пенсионерке в тот момент, когда она разговаривала с аферистами
Происшествия, 27.04.2023
Его обнаружили бдительные росгвардейцы
Мужчина собрал коноплю вблизи железной дороги
Он отделался принудительными работами
Среди них трое детей
Инцидент произошёл в Забайкальском крае
Супруг женщины в это время укладывал детей
На могиле была фотография, проткнутая пером, с резиновой змеёй
Их пытались провезти на автомобиле
Автоавария произошла на заснеженной дороге
Он собирался без разрешения охотиться на зверей
Как утверждают местные жители, главврач больницы недавно напал на другого врача
Деньги потерпевшая взяла в кредит
Воровка сдала украшение в ломбард
От огня спасли более 140 подворий с домами, восемь домов сгорело