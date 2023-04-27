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Сбежавший от полиции забайкалец приехал в Бурятию автостопом

Сбежавший от полиции забайкалец приехал в Бурятию автостопом
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Его обнаружили бдительные росгвардейцы

Во время патрулирования села Мухоршибирь сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на пьяного мужчину, который нарушал общественный порядок.

Росгвардейцы остановили его и проверили документы. Оказалось, что задержанный – 30-летний житель Забайкальского края, который находится в федеральном розыске.

- Гражданина доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. Мужчина подозревается в совершении открытого хищения алкоголя и продуктов из магазина на сумму более 3 тысяч рублей в Чите. Задержанный в январе этого года скрылся от органов правопорядка и выехал за пределы региона, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.

Выяснилось, что разыскиваемый мужчина добрался до Бурятии автостором. В Мухоршибирском районе он устроился разнорабочим в дорожно-строительную организацию.

Задержанный передан инициаторам федерального розыска. 
Росгвардия

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