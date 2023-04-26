26 апреля

25 апреля

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В Забайкалье сборщика конопли на три с лишним года отправили в колонию

В Забайкалье сборщика конопли на три с лишним года отправили в колонию
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина собрал коноплю вблизи железной дороги

46-летний житель посёлка Забайкальск, собравший коноплю, получил реальный срок.

- В феврале мужчина на открытом участке местности, расположенном вблизи к железнодорожному мосту перегона станций Оловянная – Ясногорск собрал для личного употребления верхушки конопли, содержащие наркотическое средство. Общий вес оставил 670 граммов, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

Суд с учётом наличия в действиях подсудимого опасного рецидива преступлений назначил ему 3 лет 6 месяцев лишения свободы. Сидеть он будет в исправительной колонии строгого режима.  
наркотики

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