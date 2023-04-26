Мужчина собрал коноплю вблизи железной дороги
46-летний житель посёлка Забайкальск, собравший коноплю, получил реальный срок.
- В феврале мужчина на открытом участке местности, расположенном вблизи к железнодорожному мосту перегона станций Оловянная – Ясногорск собрал для личного употребления верхушки конопли, содержащие наркотическое средство. Общий вес оставил 670 граммов, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
Суд с учётом наличия в действиях подсудимого опасного рецидива преступлений назначил ему 3 лет 6 месяцев лишения свободы. Сидеть он будет в исправительной колонии строгого режима.
В Забайкалье сборщика конопли на три с лишним года отправили в колонию
Происшествия, Фото:
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