В Забайкалье экс-главе города, грозившему полицейским топором, вынесли приговор

Происшествия, Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю

Он отделался принудительными работами



Угрожавшему полицейским топором бывшему главе города Сретенск в Забайкальском крае вынесли приговор. Об этом сообщили в краевом следственном управлении СК России.



Вечером 10 марта мужчина, который на тот момент занимал пост главы поселения, перебрал с алкоголем и повздорил с местными жителями. Он стал угрожать газовым пистолетом.



Спустя некоторое время он попал в ДТП. Когда на место прибыли полицейские, кинулся на них с топором.



- У меня был газовый пистолет. Я его увидел, думаю, сейчас напугаю. Он из машины не вышел, видимо, угрозу воспринял, как я этого и хотел. И начал от меня отъезжать. Я сел в свой автомобиль и поехал их догонять. Потом я их уже почти догнал и попал в ДТП. Когда я домой, они (сотрудники полиции – прим. ред.) меня пытались остановить. Сотрудники возле гаража меня стали задерживать, у меня с собой был топорик. Топор выхватили, надели наручники, - подробно рассказал на допосе мужчина.



Бывший глава городского поселения «Сретенское» признан виновным по статьям «Угроза убийством» и «Угроза применения насилия в отношении представителей власти».



Приговором суда ему назначены принудительные работы на срок два года с удержанием 15 процентов в доход государства.

