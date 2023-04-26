Он отделался принудительными работами
Угрожавшему полицейским топором бывшему главе города Сретенск в Забайкальском крае вынесли приговор. Об этом сообщили в краевом следственном управлении СК России.
Вечером 10 марта мужчина, который на тот момент занимал пост главы поселения, перебрал с алкоголем и повздорил с местными жителями. Он стал угрожать газовым пистолетом.
Спустя некоторое время он попал в ДТП. Когда на место прибыли полицейские, кинулся на них с топором.
- У меня был газовый пистолет. Я его увидел, думаю, сейчас напугаю. Он из машины не вышел, видимо, угрозу воспринял, как я этого и хотел. И начал от меня отъезжать. Я сел в свой автомобиль и поехал их догонять. Потом я их уже почти догнал и попал в ДТП. Когда я домой, они (сотрудники полиции – прим. ред.) меня пытались остановить. Сотрудники возле гаража меня стали задерживать, у меня с собой был топорик. Топор выхватили, надели наручники, - подробно рассказал на допосе мужчина.
Бывший глава городского поселения «Сретенское» признан виновным по статьям «Угроза убийством» и «Угроза применения насилия в отношении представителей власти».
Приговором суда ему назначены принудительные работы на срок два года с удержанием 15 процентов в доход государства.
В Забайкалье экс-главе города, грозившему полицейским топором, вынесли приговор
Происшествия, Фото:
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