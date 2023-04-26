На могиле была фотография, проткнутая пером, с резиновой змеёй
На днях жители Улан-Удэ столкнулись с неприятной ситуацией на кладбище «Южное». На могиле своей подруги они обнаружили фотографию незнакомой девушки, проткнутую пером. Сверху лежала искусственная змея, а всё было прикрыто оторванными с других могил венками. Вероятно, кто-то проводил некий ритуал, предположили испуганные горожанки.
О произошедшем они рассказали в паблике «Аноним 03», прикрепив фотографию жутковатой находки.
- Так вот, надеюсь, это дойдёт до того, кто это сделал, или кто себя узнает на этих фото (мы их сожгли). Люди, вы реальные уроды, вы думаете, что осквернять чужие могилы - это нормально, так вам вернётся это в двойне, - высказался автор публикации.
В комментариях люди активно обсуждают увиденное. Многие видят в произошедшем ритуальный след:
«Надеюсь девушка, что на фото, увидит и примет меры. На смерть делали скорее всего, ужас какой»,
«Порчу наводили по фото»,
«Порчу делали, нашли могилу с именем девушки, на которую хотели навести. Соперницу, наверное, устранить так хотели»,
«Что в голове человека, который это делал?»,
«На смерть делали, однозначно»,
«Кошмар».
Улан-удэнцев напугал жуткий «ритуал на смерть» на кладбище
Происшествия, Фото:
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