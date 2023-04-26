Улан-удэнцев напугал жуткий «ритуал на смерть» на кладбище

На могиле была фотография, проткнутая пером, с резиновой змеёй



На днях жители Улан-Удэ столкнулись с неприятной ситуацией на кладбище «Южное». На могиле своей подруги они обнаружили фотографию незнакомой девушки, проткнутую пером. Сверху лежала искусственная змея, а всё было прикрыто оторванными с других могил венками. Вероятно, кто-то проводил некий ритуал, предположили испуганные горожанки.



О произошедшем они рассказали в паблике «Аноним 03», прикрепив фотографию жутковатой находки.



- Так вот, надеюсь, это дойдёт до того, кто это сделал, или кто себя узнает на этих фото (мы их сожгли). Люди, вы реальные уроды, вы думаете, что осквернять чужие могилы - это нормально, так вам вернётся это в двойне, - высказался автор публикации.



В комментариях люди активно обсуждают увиденное. Многие видят в произошедшем ритуальный след:



«Надеюсь девушка, что на фото, увидит и примет меры. На смерть делали скорее всего, ужас какой»,

«Порчу наводили по фото»,

«Порчу делали, нашли могилу с именем девушки, на которую хотели навести. Соперницу, наверное, устранить так хотели»,

«Что в голове человека, который это делал?»,

«На смерть делали, однозначно»,

«Кошмар».

