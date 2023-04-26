В отдалённом районе Бурятии изловили браконьера c оружием

Он собирался без разрешения охотиться на зверей



Этот инцидент произошёл недалеко от села Багдарин в Баунтовском районе Бурятии. Государственный инспектор Бурприроднадзора Александр Будаев задержал там мужчину, который собирался устроить охоту на диких животных.



У него было с собой оружие, а вот соответствующего разрешения не оказалось. На злоумышленника составили протоколы по статье 8.37 КоАП РФ («Нарушение правил охоты»). Все материалы уже передали в суд принятия правового решения.



В Бурприроднадзоре напомнили: за браконьерство грозят штрафы: до 4000 рублей – для физических и от 20 до 35 тысяч – для должностных лиц (и для тех, и для других – с конфискацией орудий охоты). Незаконная охота влечёт за собой и уголовную ответственность – до пяти лет лишения свободы.