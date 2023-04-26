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В отдалённом районе Бурятии изловили браконьера c оружием

В отдалённом районе Бурятии изловили браконьера c оружием
Происшествия,  Фото:Бурприроднадзор
Он собирался без разрешения охотиться на зверей

Этот инцидент произошёл недалеко от села Багдарин в Баунтовском районе Бурятии. Государственный инспектор Бурприроднадзора Александр Будаев задержал там мужчину, который собирался устроить охоту на диких животных.

У него было с собой оружие, а вот соответствующего разрешения не оказалось. На злоумышленника составили протоколы по статье 8.37 КоАП РФ («Нарушение правил охоты»). Все материалы уже передали в суд принятия правового решения.

В Бурприроднадзоре напомнили: за браконьерство грозят штрафы: до 4000 рублей – для физических и от 20 до 35 тысяч – для должностных лиц (и для тех, и для других – с конфискацией орудий охоты). Незаконная охота влечёт за собой и уголовную ответственность – до пяти лет лишения свободы.
браконьерство задержание

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