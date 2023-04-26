Инцидент произошёл в Забайкальском крае
На федеральной трассе Иркутск – Улан-Удэ – Чита недалеко от села Хохотуй Петровск-Забайкальского района Забайкалья 26 апреля произошло возгорание шин в кузове грузового автомобиля. Пожарные из части, расположенной в посёлке Новопавловка, ГУ «Забайкалпожспас» ликвидировали пожар. Об этом сообщает пресс-служба департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности края.
- В пожарную часть о происшествии сообщили очевидцы. Мы немедленно выехали на тушение. Возгорание произошло от шин, которые находились в кузове. На данный момент автомобиль полностью сгорел. Пострадавших и травмированных нет. Угрозы населению тоже, - рассказал заместитель начальника пожарной части ГУ «Забайкалпожспас» посёлка Новопавловка Максим Власов.
На трассе «Байкал» пожарные потушили горящий грузовик
Происшествия, Фото:
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