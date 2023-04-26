От огня спасли более 140 подворий с домами, восемь домов сгорело
Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне в Забайкальском крае произошёл крупный пожар в селе Баляга. Возгорание произошло на территории мебельного комбината, затем огонь из-за сильного ветра перекинулся на жилые дома. Для тушения крупного пожара были привлечены 127 человек и 15 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Возгоранию присвоили повышенную категорию сложности.
Огонь уничтожил восемь домов, по уточнённым данным, пять из них – жилые, три – нежилые. В границах села введён режим чрезвычайной ситуации.
- Создана комиссия по её ликвидации, с утра специалисты работают по определению ущерба. Подписал распоряжение о единовременных выплатах по 10 тысяч рублей всем пострадавшим - это 17 человек. Средства планируем передать уже сегодня, - рассказал глава Петровск-Забайкальского района Николай Горюнов.
Сегодня ликвидация последствий пожара продолжается. На месте находятся замгубернатора Александр Костенко и заместитель председателя правительства региона Андрей Кефер.
- Огнеборцам удалось отстоять более 140 подворий с домами. Пожар локализовали на площади свыше двух тысяч квадратных метров. На тушении задействовали технику и спасателей МЧС и пожарных частей соседних сёл - Тарбагатая, Харауза, Малеты, Новопавловки, Катаево, Хохотуя, - сообщили в региональном управлении МЧС и департаменте по ГО и ПБ Забайкалья.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления по статье «Халатность».
В Забайкалье погорельцы после крупного пожара получат первичную компенсацию в 10 тысяч
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
От огня спасли более 140 подворий с домами, восемь домов сгорело
Прятался он там долгое время
Перед расправой парень крепко выпил
Все возгорания возникли по вине местных жителей
Девушка погибла в опрокинувшемся внедорожнике
Женщине придётся заплатить немаленький штраф
Рост составил 18%
45-летний мужчина получил ожоги спины
Доход от незаконной деятельности превысил 30 миллионов рублей
Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров
Мужчина трогает их за интимные места и лезет целоваться
Большинство потерпевших – жители Читы
Мужчина отделался мягким наказанием
Водитель соврал, что не «может затормозить»
Воры орудовали по ночам в частном секторе Улан-Удэ и пригорода