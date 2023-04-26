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В Забайкалье погорельцы после крупного пожара получат первичную компенсацию в 10 тысяч

В Забайкалье погорельцы после крупного пожара получат первичную компенсацию в 10 тысяч
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Забайкальскому краю
От огня спасли более 140 подворий с домами, восемь домов сгорело

Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне в Забайкальском крае произошёл крупный пожар в селе Баляга. Возгорание произошло на территории мебельного комбината, затем огонь из-за сильного ветра перекинулся на жилые дома. Для тушения крупного пожара были привлечены 127 человек и 15 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Возгоранию присвоили повышенную категорию сложности.

Огонь уничтожил восемь домов, по уточнённым данным, пять из них – жилые, три – нежилые. В границах села введён режим чрезвычайной ситуации.

- Создана комиссия по её ликвидации, с утра специалисты работают по определению ущерба. Подписал распоряжение о единовременных выплатах по 10 тысяч рублей всем пострадавшим - это 17 человек. Средства планируем передать уже сегодня, - рассказал глава Петровск-Забайкальского района Николай Горюнов.

Сегодня ликвидация последствий пожара продолжается. На месте находятся замгубернатора Александр Костенко и заместитель председателя правительства региона Андрей Кефер.

- Огнеборцам удалось отстоять более 140 подворий с домами. Пожар локализовали на площади свыше двух тысяч квадратных метров. На тушении задействовали технику и спасателей МЧС и пожарных частей соседних сёл - Тарбагатая, Харауза, Малеты, Новопавловки, Катаево, Хохотуя, - сообщили в региональном управлении МЧС и департаменте по ГО и ПБ Забайкалья.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления по статье «Халатность». 
пожар

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