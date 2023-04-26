В Бурятии потушили три лесных пожара

Происшествия, Фото: из архива

Все возгорания возникли по вине местных жителей



Накануне, 25 апреля, в Бурятии тушили три лесных пожара. Они действовали в Баунтовском, Муйском районах, а также на территории Улан-Удэнского военного лесничества. Все пожары возникли из-за неосторожного обращения жителей с огнём.



На тушении работали 115 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Было задействовано 19 единиц лесопожарной техники.



- Общая площадь, пройденная огнём, составила 445 га, из которых 65 га - нелесная площадь. Все возгорания ликвидированы, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



На утро 26 апреля новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.



В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен. Нарушение правил пожарной безопасности в этот период влечет наложение административного штрафа от 40 тысяч рублей.



Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.

