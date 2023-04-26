Все возгорания возникли по вине местных жителей
Накануне, 25 апреля, в Бурятии тушили три лесных пожара. Они действовали в Баунтовском, Муйском районах, а также на территории Улан-Удэнского военного лесничества. Все пожары возникли из-за неосторожного обращения жителей с огнём.
На тушении работали 115 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Было задействовано 19 единиц лесопожарной техники.
- Общая площадь, пройденная огнём, составила 445 га, из которых 65 га - нелесная площадь. Все возгорания ликвидированы, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
На утро 26 апреля новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.
В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен. Нарушение правил пожарной безопасности в этот период влечет наложение административного штрафа от 40 тысяч рублей.
Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
В Бурятии потушили три лесных пожара
Происшествия, Фото:
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