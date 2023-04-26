26 апреля

25 апреля

Популярное

В Бурятии потушили три лесных пожара

В Бурятии потушили три лесных пожара
Происшествия,  Фото:из архива
Все возгорания возникли по вине местных жителей

Накануне, 25 апреля, в Бурятии тушили три лесных пожара. Они действовали в Баунтовском, Муйском районах, а также на территории Улан-Удэнского военного лесничества. Все пожары возникли из-за неосторожного обращения жителей с огнём.

На тушении работали 115 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Было задействовано 19 единиц лесопожарной техники.

- Общая площадь, пройденная огнём, составила 445 га, из которых 65 га - нелесная площадь. Все возгорания ликвидированы, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

На утро 26 апреля новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.

В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен. Нарушение правил пожарной безопасности в этот период влечет наложение административного штрафа от 40 тысяч рублей.

Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
лесные пожары

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии потушили три лесных пожара
В Бурятии потушили три лесных пожара
Происшествия, 26.04.2023
Все возгорания возникли по вине местных жителей
В пригороде Улан-Удэ в ДТП погибла девушка
В пригороде Улан-Удэ в ДТП погибла девушка
Происшествия, 26.04.2023
Девушка погибла в опрокинувшемся внедорожнике
Посреди улицы в посёлке Бурятии загорелся человек
Посреди улицы в посёлке Бурятии загорелся человек
Происшествия, 26.04.2023
45-летний мужчина получил ожоги спины
В Иркутске лжебизнесмены предстанут перед судом
В Иркутске лжебизнесмены предстанут перед судом
Происшествия, 26.04.2023
Доход от незаконной деятельности превысил 30 миллионов рублей
В Забайкалье крупный пожар уничтожил восемь домов
В Забайкалье крупный пожар уничтожил восемь домов
Происшествия, 26.04.2023
Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров
К улан-удэнкам в оздоровительном комплексе пристаёт любвеобильный массажист
К улан-удэнкам в оздоровительном комплексе пристаёт любвеобильный массажист
Происшествия, 25.04.2023
Мужчина трогает их за интимные места и лезет целоваться
В Иркутске автоинспекторы устроили погоню за пьяным лихачом
В Иркутске автоинспекторы устроили погоню за пьяным лихачом
Происшествия, 25.04.2023
Водитель соврал, что не «может затормозить»
В Бурятии задержали группу взломщиков частных домов
В Бурятии задержали группу взломщиков частных домов
Происшествия, 25.04.2023
Воры орудовали по ночам в частном секторе Улан-Удэ и пригорода 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^