Женщине придётся заплатить немаленький штраф
Улан-удэнка, пытавшаяся подкупить сотрудников ГИБДД, предстала перед судом. Она признана виновной в покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ).
- Установлено, что в октябре 2022 года сотрудники ГИБДД остановили автомобиль под управлением 40-летней жительницы Улан-Удэ. При проверке документов они обнаружили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Во избежание ответственности женщина предложила должностным лицам за несоставление в отношении неё протокола об административном правонарушении денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей. Сотрудники полиции ответили отказом, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Октябрьский районный суд Улан-Удэ назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.
Приговор вступил в законную силу.
В Улан-Удэ пьяная женщина за рулём пыталась подкупить сотрудников ГИБДД
Происшествия, Фото:
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