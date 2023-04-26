Бурятские таможенники отмечают рост правонарушений

Рост составил 18%



714 дел об административных правонарушениях возбудила Бурятская таможня в первом квартале 2023 года. Это почти на 18% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-службе таможни.



- Чаще всего предметами административных правонарушений являлись товары народного потребления, одежда, обувь, лесо- и пиломатериалы, транспортные средства и запчасти к ним, табачные изделия, продукты питания. По результатам рассмотрения 683 дел об административных правонарушениях назначено наказаний на сумму более 130 млн рублей. В настоящий момент в законную силу вступили 525 постановлений об АП на общую сумму 117, 95 млн рублей, - говорится в сообщении.



Обращено в федеральную собственность товаров на 16,8 млн рублей.



Также в первом квартале в 1,3 раза увеличилось количество привлечения специалистов-кинологов к различным операциям с другими правоохранительными органами.



- За три месяца 2023 года с использованием служебных собак было зарегистрировано 34 случая обнаружений незаконно перемещаемых товаров, среди которых: табачные изделия (27 фактов), боеприпасы (4 факта), вещества растительного происхождения (2 факта), валюта (1 факт), - сообщил начальник кинологического отдела Бурятской таможни Владимир Опрышко.

