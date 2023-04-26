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В Иркутске лжебизнесмены предстанут перед судом

В Иркутске лжебизнесмены предстанут перед судом
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Доход от незаконной деятельности превысил 30 миллионов рублей

39-летний и 43-летний жители Иркутска обвиняются в незаконном предпринимательстве.

В ходе предварительного следствия установлено, что мужчины с августа 2016 по февраль 2022 года незаконно осуществляли предпринимательскую деятельность, не оформив соответствующие документы в налоговой.

 - Преступный бизнес состоял в выдаче потребительских займов с оплатой процентов за пользование денежными средствами. Залогом возврата финансов служило недвижимое имущество заёмщиков. Для этого так называемые кредиторы арендовали офисное помещение в центре Иркутска, где принимали клиентов. Совокупный доход лжебизнесменов превысил 30 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.    

Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу. 
Иркутск мошенничество

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