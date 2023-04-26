В Забайкалье крупный пожар уничтожил восемь домов









По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ – халатность.



На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, возглавляемая руководителем Петровск-Забайкальского межрайонного следственного отдела. Руководитель регионального следственного управления СК России Алексей Вольный направил на место происшествия следователей-криминалистов для оказания практической помощи в осмотре мест происшествия, назначении судебных экспертиз.



Следователи допросят жителей посёлка, выяснят степень и размер причинённого пожаром ущерба. В рамках уголовного дела следователи дадут принципиальную правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц органов местного самоуправления, а также администрации муниципального района по обеспечению противопожарной безопасности, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



Во вторник, 25 апреля, в посёлке Баляга Петровск-Забайкальского района произошёл крупный пожар. Здесь загорелось здание мебельного комбината, затем огонь из-за сильного ветра перешёл на жилые дома.По последним данным известно, что площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. Огнём повреждены восемь домов, три из которых нежилые. В этих домах проживало 17 человек, в том числе семь детей. По предварительным данным, пострадавших людей нет. Организованы пункты временного размещения.Всего к тушению были привлечены 127 человек и 15 единиц техники. Также для ликвидации пожара привлечён пожарный поезд.- Ситуация находится на контроле, - сообщил исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Забайкальскому краю Антон Маркелов.