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В Забайкалье крупный пожар уничтожил восемь домов

В Забайкалье крупный пожар уничтожил восемь домов
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Забайкальскому краю
Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров

Во вторник, 25 апреля, в посёлке Баляга Петровск-Забайкальского района произошёл крупный пожар. Здесь загорелось здание мебельного комбината, затем огонь из-за сильного ветра перешёл на жилые дома.

По последним данным известно, что площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. Огнём повреждены восемь домов, три из которых нежилые. В этих домах проживало 17 человек, в том числе семь детей. По предварительным данным, пострадавших людей нет. Организованы пункты временного размещения.

Всего к тушению были привлечены 127 человек и 15 единиц техники. Также для ликвидации пожара привлечён пожарный поезд.

- Ситуация находится на контроле, - сообщил исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Забайкальскому краю Антон Маркелов.



По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ – халатность.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, возглавляемая руководителем Петровск-Забайкальского межрайонного следственного отдела. Руководитель регионального следственного управления СК России Алексей Вольный направил на место происшествия следователей-криминалистов для оказания практической помощи в осмотре мест происшествия, назначении судебных экспертиз.

Следователи допросят жителей посёлка, выяснят степень и размер причинённого пожаром ущерба. В рамках уголовного дела следователи дадут принципиальную правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц органов местного самоуправления, а также администрации муниципального района по обеспечению противопожарной безопасности, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю. 
Забайкальский край пожар

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