Жители Забайкалья за три дня отдали мошенникам больше трёх миллионов

Большинство потерпевших – жители Читы



За пятницу и выходные дни в полицию обратились 16 забайкальцев, которые стали жертвами мошенников.



- Из 16 зарегистрированных кибермошенничеств в 11 случаях потерпевшие – читинцы, - отметили в УМВД по Забайкальскому краю.



В большинстве случаев злоумышленники используют один и тот же способ. Они представляются сотрудниками Центробанка, полиции и других правоохранительных органов, и сообщают о хищении денег или попытках несанкционированного оформления кредитов. Для защиты денег доверчивые забайкальцы соглашались перевести средства на якобы «безопасные «счета».



Самый крупный ущерб причинён 45-летней читинке. Она потеряла больше 700 тысяч рублей.



41-летний читинец лишился 490 тысяч рублей, а жительница Приаргунска – 420 тысяч рублей. Также среди пострадавших от собственной доверчивости оказались жители Улётовского и Чернышевского районов края.



Полицейские призывают не вступать в диалоги с неизвестными и не совершать по их указанию финансовые операции.

