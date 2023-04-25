25 апреля

24 апреля

Популярное

К улан-удэнкам в оздоровительном комплексе пристаёт любвеобильный массажист

К улан-удэнкам в оздоровительном комплексе пристаёт любвеобильный массажист
Происшествия,  Фото:Весь Улан-Удэ • Бурятия
Мужчина трогает их за интимные места и лезет целоваться

О том, что жительниц бурятской столицы домогается сотрудник одного популярного банно-оздоровительного комплекса, рассказали на днях в популярном паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте». Представительницы прекрасного пола идут к массажисту по разным причинам – у кого-то болит шея, у кого-то мышцы забились.

Клиентки рассчитывали на тибетский массаж, но вместо этого мужчина начинал к ним приставать –  гладил, затем принимался массировать грудь и даже лез целоваться.

- Естественно, все бегут оттуда, а на претензии вроде «грудь нельзя массировать без согласия женщины» он просто говорит: «Извини», – пишет «Весь Улан-Удэ».

Последняя «жертва» массажиста решила не спускать всё на тормозах и предала эту историю огласке в соцсетях, чтобы обезопасить женщин, которые могут прийти к любвеобильному специалисту и получить психологическую травму. Видео с мужчиной, извиняющимся и оправдывающимся за то, что он распустил руки, тоже разместили в паблике.

В МВД по Бурятии «Байкал-Daily» пояснили: заявление о домогательствах со стороны работника оздоровительного комплекса поступило в правоохранительные органы от одной из горожанок 11 апреля около 13:50.

- Полицией была организована проверка, – рассказали в пресс-службе МВД.


женщины полиция следственный комитет

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

К улан-удэнкам в оздоровительном комплексе пристаёт любвеобильный массажист
К улан-удэнкам в оздоровительном комплексе пристаёт любвеобильный массажист
Происшествия, 25.04.2023
Мужчина трогает их за интимные места и лезет целоваться
В Иркутске автоинспекторы устроили погоню за пьяным лихачом
В Иркутске автоинспекторы устроили погоню за пьяным лихачом
Происшествия, 25.04.2023
Водитель соврал, что не «может затормозить»
В Бурятии задержали группу взломщиков частных домов
В Бурятии задержали группу взломщиков частных домов
Происшествия, 25.04.2023
Воры орудовали по ночам в частном секторе Улан-Удэ и пригорода 
Двое читинцев напали на пенсионера из Владикавказа
Двое читинцев напали на пенсионера из Владикавказа
Происшествия, 25.04.2023
Они отняли у него телефон, банковскую карту и деньги
Улан-удэнец принёс домой найденный снаряд
Улан-удэнец принёс домой найденный снаряд
Происшествия, 25.04.2023
Боеприпас обследовали взрывотехники
Улан-удэнца отправили в колонию за повторную пьяную езду
Улан-удэнца отправили в колонию за повторную пьяную езду
Происшествия, 25.04.2023
Мужчину ловили пьяным за рулём несколько раз
В Бурятии бывшего лесника осудили за взятку
В Бурятии бывшего лесника осудили за взятку
Происшествия, 25.04.2023
Сотрудника лесничества подкупил лесозаготовитель
В Бурятии тушат два лесных пожара
В Бурятии тушат два лесных пожара
Происшествия, 25.04.2023
Они действуют в двух отдалённых районах
Забайкалец зарезал беспомощного родственника-инвалида
Забайкалец зарезал беспомощного родственника-инвалида
Происшествия, 25.04.2023
Мужчины поссорились во время застолья 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^