Мужчина трогает их за интимные места и лезет целоваться
О том, что жительниц бурятской столицы домогается сотрудник одного популярного банно-оздоровительного комплекса, рассказали на днях в популярном паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте». Представительницы прекрасного пола идут к массажисту по разным причинам – у кого-то болит шея, у кого-то мышцы забились.
Клиентки рассчитывали на тибетский массаж, но вместо этого мужчина начинал к ним приставать – гладил, затем принимался массировать грудь и даже лез целоваться.
- Естественно, все бегут оттуда, а на претензии вроде «грудь нельзя массировать без согласия женщины» он просто говорит: «Извини», – пишет «Весь Улан-Удэ».
Последняя «жертва» массажиста решила не спускать всё на тормозах и предала эту историю огласке в соцсетях, чтобы обезопасить женщин, которые могут прийти к любвеобильному специалисту и получить психологическую травму. Видео с мужчиной, извиняющимся и оправдывающимся за то, что он распустил руки, тоже разместили в паблике.
В МВД по Бурятии «Байкал-Daily» пояснили: заявление о домогательствах со стороны работника оздоровительного комплекса поступило в правоохранительные органы от одной из горожанок 11 апреля около 13:50.
- Полицией была организована проверка, – рассказали в пресс-службе МВД.
К улан-удэнкам в оздоровительном комплексе пристаёт любвеобильный массажист
Происшествия, Фото:
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