26 апреля

25 апреля

Популярное

Посреди улицы в посёлке Бурятии загорелся человек

Посреди улицы в посёлке Бурятии загорелся человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
45-летний мужчина получил ожоги спины

Всё случилось вечером 24 апреля на севере Бурятии. Огонь охватил человека, который в  тот момент находился на улице Мира в посёлке Таксимо.

Известно, что мужчине 45 лет. Он был в нетрезвом виде. Сельчанин получил ожоги спины. Его доставили в центральную районную больницу, сообщается в группе «Муя-инфо.24/7».

Пламя ликвидировали очевидцы. Известно, что на место выезжали сотрудники пожарной части № 52. Причина произошедшего устанавливается.
пострадавшие больница

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии потушили три лесных пожара
В Бурятии потушили три лесных пожара
Происшествия, 26.04.2023
Все возгорания возникли по вине местных жителей
В пригороде Улан-Удэ в ДТП погибла девушка
В пригороде Улан-Удэ в ДТП погибла девушка
Происшествия, 26.04.2023
Девушка погибла в опрокинувшемся внедорожнике
Посреди улицы в посёлке Бурятии загорелся человек
Посреди улицы в посёлке Бурятии загорелся человек
Происшествия, 26.04.2023
45-летний мужчина получил ожоги спины
В Иркутске лжебизнесмены предстанут перед судом
В Иркутске лжебизнесмены предстанут перед судом
Происшествия, 26.04.2023
Доход от незаконной деятельности превысил 30 миллионов рублей
В Забайкалье крупный пожар уничтожил восемь домов
В Забайкалье крупный пожар уничтожил восемь домов
Происшествия, 26.04.2023
Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров
К улан-удэнкам в оздоровительном комплексе пристаёт любвеобильный массажист
К улан-удэнкам в оздоровительном комплексе пристаёт любвеобильный массажист
Происшествия, 25.04.2023
Мужчина трогает их за интимные места и лезет целоваться
В Иркутске автоинспекторы устроили погоню за пьяным лихачом
В Иркутске автоинспекторы устроили погоню за пьяным лихачом
Происшествия, 25.04.2023
Водитель соврал, что не «может затормозить»
В Бурятии задержали группу взломщиков частных домов
В Бурятии задержали группу взломщиков частных домов
Происшествия, 25.04.2023
Воры орудовали по ночам в частном секторе Улан-Удэ и пригорода 
Двое читинцев напали на пенсионера из Владикавказа
Двое читинцев напали на пенсионера из Владикавказа
Происшествия, 25.04.2023
Они отняли у него телефон, банковскую карту и деньги

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^