Посреди улицы в посёлке Бурятии загорелся человек

45-летний мужчина получил ожоги спины
Всё случилось вечером 24 апреля на севере Бурятии. Огонь охватил человека, который в тот момент находился на улице Мира в посёлке Таксимо.
Известно, что мужчине 45 лет. Он был в нетрезвом виде. Сельчанин получил ожоги спины. Его доставили в центральную районную больницу, сообщается в группе «Муя-инфо.24/7».
Пламя ликвидировали очевидцы. Известно, что на место выезжали сотрудники пожарной части № 52. Причина произошедшего устанавливается.
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