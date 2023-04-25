Двое читинцев напали на пенсионера из Владикавказа

Они отняли у него телефон, банковскую карту и деньги



К читинским полицейским обратился 65-летний житель Владикавказа, приехавший в Забайкальский край и ставший здесь жертвой грабителей.



Накануне потерпевший на вокзале познакомился с двумя местными жителями. Во время совместного распития спиртных напитков новые знакомые избили пенсионера и забрали из кармана куртки сотовый телефон, банковскую карту и 15 тысяч рублей.



- Со слов заявителя была составлена ориентировка с приметами подозреваемых. В результате патрулирования сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы неподалёку от места совершения преступления заметили граждан, внешне схожие с возможными злоумышленниками. Их задержали и доставили в отдел полиции Это читинцы в возрасте 40 лет и 31 года. На них возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», - сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.



Фигуранты помещены в изолятор временного содержания. Кстати, максимальное наказание, которое им грозит, - до семи лет лишения свободы.



Похищенное имущество изъято и возвращено потерпевшему.

