Улан-удэнец принёс домой найденный снаряд

В Улан-Удэ взрывотехники Росгвардии выезжали в микрорайон Аршан для обследования снаряда. Его в свой частный дом принёс местный житель. Увидев находку, супруга мужчины позвонила в полицию.
- На место незамедлительно выехали взрывотехники ОМОН. Сотрудники группы разминирования совместно с кинологом территориального МВД в ходе обследования установили, что найденный предмет являются 100-мм осколочно-фугасным артиллерийским снарядом, без взрывателя и хвостового оперения, со следами коррозии, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Находка , не представляющая опасности, направлена на утилизацию.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 20 апреля на территории фермерской стоянки, что находится в трёх километрах от села Иволгинск, нашли снаряд. Его обнаружили на берегу оросительного канала работники частного сельскохозяйственного предприятия.