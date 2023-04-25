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Улан-удэнец принёс домой найденный снаряд

Улан-удэнец принёс домой найденный снаряд
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Боеприпас обследовали взрывотехники

В Улан-Удэ взрывотехники Росгвардии выезжали в микрорайон Аршан для обследования снаряда. Его в свой частный дом принёс местный житель. Увидев находку, супруга мужчины позвонила в полицию.

- На место незамедлительно выехали взрывотехники ОМОН. Сотрудники группы разминирования совместно с кинологом территориального МВД в ходе обследования установили, что найденный предмет являются 100-мм осколочно-фугасным артиллерийским снарядом, без взрывателя и хвостового оперения, со следами коррозии, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.

Находка , не представляющая опасности, направлена на утилизацию.


Как сообщал «Байкал-Dailу», 20 апреля на территории фермерской стоянки, что находится в трёх километрах от села Иволгинск, нашли снаряд. Его обнаружили на берегу оросительного канала работники частного сельскохозяйственного предприятия.


снаряды Росгвардия

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