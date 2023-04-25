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Забайкалец зарезал беспомощного родственника-инвалида

Забайкалец зарезал беспомощного родственника-инвалида
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Мужчины поссорились во время застолья

65-летний житель села Ломы Сретенского района Забайкальского края обвиняется в убийстве беспомощного родственника.

По версии следствия, 17 ноября 2022 года обвиняемый в ходе ссоры убил своего дальнего родственника. Преступление совершено во время совместного распития спиртного.

Обвиняемый гостил у своего двоюродного брата, имеющего инвалидность в связи с ампутацией обеих ног. Мужчины повздорили и обвиняемый, пользуясь беспомощным в силу физического состояния положением родственника, дважды ударил его ножом в шею. От полученных ранений 58-летний мужчина скончался на месте.

- В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину в инкриминируемом преступлении. По ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В соответствии с выводами судебной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый признан способным отдавать отчёт своим действиям, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

Следователи собрали необходимую доказательственную базу, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Забайкальский край убийство

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