Мужчины поссорились во время застолья
65-летний житель села Ломы Сретенского района Забайкальского края обвиняется в убийстве беспомощного родственника.
По версии следствия, 17 ноября 2022 года обвиняемый в ходе ссоры убил своего дальнего родственника. Преступление совершено во время совместного распития спиртного.
Обвиняемый гостил у своего двоюродного брата, имеющего инвалидность в связи с ампутацией обеих ног. Мужчины повздорили и обвиняемый, пользуясь беспомощным в силу физического состояния положением родственника, дважды ударил его ножом в шею. От полученных ранений 58-летний мужчина скончался на месте.
- В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину в инкриминируемом преступлении. По ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В соответствии с выводами судебной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый признан способным отдавать отчёт своим действиям, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
Следователи собрали необходимую доказательственную базу, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Забайкалец зарезал беспомощного родственника-инвалида
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ущерб от него оценили в миллион рублей
Мужчины поссорились во время застолья
Конструкция лишилась буквы «з»
Республика закупает крупную партию вакцины от этой очень заразной болезни
Пьяная забайкалка уснула на лестничной площадке
Инструмент лежал на улице возле магазина
Люди просили о помощи с балконов
Незаконную свалку обнаружили возле реки
Суд вынес обвинительный приговор
Он обворовывал только подростков
Возбуждено уголовное дело об убийстве
Инцидент произошёл на пути необщего пользования
Столкнулись две «Тойоты»
Наезд произошёл на улице Шумяцкого
Следователи проводят доследственную проверку