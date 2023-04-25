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В районе Бурятии изуродовали въездную стелу

В районе Бурятии изуродовали въездную стелу
Происшествия,  Фото:«Баргузин-инфо 24/7»
Конструкция лишилась буквы «з»

В Баргузинском районе Бурятии недавно «наследили» вандалы. Неизвестные испортили арт-объект «Я люблю Баргузин» на въезде в село. Фотоподтверждение разместили в группе «Баргузин-инфо 24/7».

На снимке видно, что конструкция лишилась буквы «з». Обломки лежат рядом на земле. Предположительно, всё произошло ещё 21 апреля.

Тех, кто знает что-либо об этом инциденте, попросили позвонить в сельское поселение по номеру 8 (30131) 41-554 или в дежурную часть района по телефону 8 (30131) 41-432.


В Бурятии в последнее время активизировались вандалы. Как сообщал «Байкал-Daily», ранее кто-то обезобразил гигантского «Хранителя горы» – это точная копия работы художника из Дании Томаса Дамбо (Thomas Dambo), установленная в посёлке Заиграево. А в Хоринске разгромили детскую площадку, которую построили только в прошлом году в рамках федеральной программы «1000 дворов на Дальнем востоке». Игровая зона обошлась в 7 миллионов рублей. 


стела вандалы Баргузинский район

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