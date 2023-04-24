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В Бурятии сожгли свалку из трупов коров

В Бурятии сожгли свалку из трупов коров
Происшествия,  Фото:управление Россельхознадзора
Незаконную свалку обнаружили возле реки

В селе Подлопатки Мухоршибирского района Бурятии обнаружили свалку из трупов умерших коров. Её устроили прямо рядом с рекой Хилок.


На место выезжал государственный инспектор управления Россельхознадзора, который подтвердил факт несанкционированного размещения трупов животных. Вскоре в ходе расследования удалось установить владельца животных. Им оказался местный фермер, который признался, что вывез трупы павших коров овраг.

Фермеру было объявлено предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства, а также выдано требование об уничтожении биологических отходов. 19 апреля трупы животных уничтожены методом сжигания.
Россельхознадзор

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