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В Забайкалье мужчина кинул камнем в лицо дежурному по ж/д переезду

В Забайкалье мужчина кинул камнем в лицо дежурному по ж/д переезду
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Суд вынес обвинительный приговор

В Забайкальском крае на переезде станции Маккавеево дежурный по переезду получил камнем в лицо. Перед этим хулиган и его друг проехали через железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.

Инцидент произошёл 30 октября 2022 года. Установлено, что двое жителей посёлка Маккавеево на грузовике объехали закрытый шлагбаум и выехали на железнодорожный переезд, несмотря на запрещающий сигнал светофора. К переезду в это время приближался поезд.

Столкновение поезда и грузовика предотвратил дежурный переезду, который опустил плиту заградительного устройства. Так автомобилю была предоставлена возможность покинуть опасную зону. При этом один из мужчин на замечание дежурного кинул в него камень, попав в лицо.

- Мировым судьей постановлен обвинительный приговор. Мужчины признаны виновными по ст. 267.1 УК РФ «Совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств». Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
железнодорожные переезды хулиганство

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