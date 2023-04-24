Суд вынес обвинительный приговор
В Забайкальском крае на переезде станции Маккавеево дежурный по переезду получил камнем в лицо. Перед этим хулиган и его друг проехали через железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.
Инцидент произошёл 30 октября 2022 года. Установлено, что двое жителей посёлка Маккавеево на грузовике объехали закрытый шлагбаум и выехали на железнодорожный переезд, несмотря на запрещающий сигнал светофора. К переезду в это время приближался поезд.
Столкновение поезда и грузовика предотвратил дежурный переезду, который опустил плиту заградительного устройства. Так автомобилю была предоставлена возможность покинуть опасную зону. При этом один из мужчин на замечание дежурного кинул в него камень, попав в лицо.
- Мировым судьей постановлен обвинительный приговор. Мужчины признаны виновными по ст. 267.1 УК РФ «Совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств». Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В Забайкалье мужчина кинул камнем в лицо дежурному по ж/д переезду
Происшествия, Фото:
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