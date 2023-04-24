Возбуждено уголовное дело об убийстве
Вечером 23 апреля в город Краснокаменск в Забайкальском крае обнаружили убитую женщину. Ранее она считалась пропавшей без вести.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
- Следователи совместно с сотрудниками полиции проводят комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для установления обстоятельств совершённого преступления, лица совершившего и мотивов убийства. Назначена судебная медицинская экспертиза для установления причины смерти, - сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.
В Краснокаменск направлены следователи-криминалисты аппарата следственного управления для оказания помощи местным следователям.
В Забайкалье пропавшую женщину нашли мёртвой
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