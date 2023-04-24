В забайкальскую колонию пытали перебросить пакет с «запрещёнкой»





В оловяннинскую исправительную колонию пытались перебросить запрещённые предметы. Но 21-летнего «курьера», в руках которого находился чёрный пакет, задержали сотрудники учреждения.В пакете находился блок питания, USB кабель, батарея для мобильного телефона, две пары проводных наушников, два полимерных свёртка с дрожжами массой около 630 граммов, а также полимерные свёртки с наркотическим содержимым, общий вес которых составил около 70 грамм.- В ходе опроса гражданин пояснил, что приобрёл комплектующие к мобильному телефону в городе Чита для дальнейшей доставки указанных предметов осуждённым, отбывающим наказание в ИК-7 УФСИН России по Забайкальскому краю. Также задержанный сознался, что в полимерных свёртках находится психоактивное средство – марихуана, которое он изготовил самостоятельно и планировал передать осуждённым исправительного учреждения, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.По данному факту назначена и проводится служебная проверка, наркотические вещества направлены на экспертизу.