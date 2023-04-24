24 апреля

23 апреля

Популярное

В забайкальскую колонию пытали перебросить пакет с «запрещёнкой»

В забайкальскую колонию пытали перебросить пакет с «запрещёнкой»
Происшествия,  Фото:УФСИН по Забайкальскому краю
Молодого человека задержали сотрудники учреждения

В оловяннинскую исправительную колонию пытались перебросить запрещённые предметы. Но 21-летнего «курьера», в руках которого находился чёрный пакет, задержали сотрудники учреждения.

В пакете находился блок питания, USB кабель, батарея для мобильного телефона, две пары проводных наушников, два полимерных свёртка с дрожжами массой около 630 граммов, а также полимерные свёртки с наркотическим содержимым, общий вес которых составил около 70 грамм.


- В ходе опроса гражданин пояснил, что приобрёл комплектующие к мобильному телефону в городе Чита для дальнейшей доставки указанных предметов осуждённым, отбывающим наказание в ИК-7 УФСИН России по Забайкальскому краю. Также задержанный сознался, что в полимерных свёртках находится психоактивное средство – марихуана, которое он изготовил самостоятельно и планировал передать осуждённым исправительного учреждения, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.

По данному факту назначена и проводится служебная проверка, наркотические вещества направлены на экспертизу.


УФСИН Забайкальский край

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В забайкальскую колонию пытали перебросить пакет с «запрещёнкой»
В забайкальскую колонию пытали перебросить пакет с «запрещёнкой»
Происшествия, 24.04.2023
Молодого человека задержали сотрудники учреждения 
В Иркутской области на пожаре погибли трое взрослых и ребёнок
В Иркутской области на пожаре погибли трое взрослых и ребёнок
Происшествия, 23.04.2023
Пожар обнаружили, когда дом уже был охвачен огнём
Улан-удэнка перевела мошенникам 2,6 млн рублей
Улан-удэнка перевела мошенникам 2,6 млн рублей
Происшествия, 23.04.2023
За неделю мошенники сумели обмануть более 60 жителей республики
В Бурятии потушили все лесные пожары
В Бурятии потушили все лесные пожары
Происшествия, 23.04.2023
Они действовали в нескольких районах
В Иркутской области задержали мужчину, сжёгшего дом сожительницы
В Иркутской области задержали мужчину, сжёгшего дом сожительницы
Происшествия, 22.04.2023
Дом он поджёг после конфликта с гражданской супругой
Жителя Бурятии засунули в багажник, вывезли в лес и едва не оставили без ног
Жителя Бурятии засунули в багажник, вывезли в лес и едва не оставили без ног
Происшествия, 21.04.2023
В дом к жертве нападавшие ворвались, вооружённые бензопилой
Житель Бурятии убил приятеля костылём
Житель Бурятии убил приятеля костылём
Происшествия, 21.04.2023
Получивший травмы мужчина умер, не дождавшись помощи
В Бурятии суд обязал восстановить крыши домов после пожара
В Бурятии суд обязал восстановить крыши домов после пожара
Происшествия, 21.04.2023
Местная администрация самостоятельно мер не принимала
В Иркутской области возбуждено 10 уголовных дел о контрабанде леса
В Иркутской области возбуждено 10 уголовных дел о контрабанде леса
Происшествия, 21.04.2023
Незаконно вывезли лес на сумму более 150 млн рублей
Жительница Бурятии нашла в лесу потерявшуюся бабушку
Жительница Бурятии нашла в лесу потерявшуюся бабушку
Происшествия, 21.04.2023
Полицейские поблагодарили женщину за содействие в розыске

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^