В Бурятии потушили все лесные пожары



Общая площадь, пройденная огнём, составила 315 га.



Все возгорания ликвидированы. На утро 23 апреля новых очагов в лесах республики не зарегистрировано.



В Бурятии действует особый противопожарный режим. Доступ в лес и выжигание сухой травы запрещены.









Накануне, 22 апреля, в Бурятии продолжали тушить два лесных пожаров в Баунтовском районе. Также были обнаружены новые возгорания в Муйском районе и пригороде Улан-Удэ.- Все пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнём. На тушении работали 98 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников, сотрудников МЧС и привлечённых лиц. Задействовано 17 единиц лесопожарной техники, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.