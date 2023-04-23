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В Бурятии потушили все лесные пожары

В Бурятии потушили все лесные пожары
Происшествия, 
Они действовали в нескольких районах

Накануне, 22 апреля, в Бурятии продолжали тушить два лесных пожаров в Баунтовском районе. Также были обнаружены новые возгорания в Муйском районе и пригороде Улан-Удэ.

- Все пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнём. На тушении работали 98 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников, сотрудников МЧС и привлечённых лиц. Задействовано 17 единиц лесопожарной техники, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
 
Общая площадь, пройденная огнём, составила 315 га.

Все возгорания ликвидированы. На утро 23 апреля новых очагов в лесах республики не зарегистрировано.

В Бурятии действует особый противопожарный режим. Доступ в лес и выжигание сухой травы запрещены.



лесные пожары

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