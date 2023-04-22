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В Иркутской области задержали мужчину, сжёгшего дом сожительницы

В Иркутской области задержали мужчину, сжёгшего дом сожительницы
Происшествия,  Фото:пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области
Дом он поджёг после конфликта с гражданской супругой

В полицию в Усольском районе по телефону обратилась жительница Ангарска с сообщением о возгорании её дома, расположенного в посёлке Новомальтинск.

Было установлено, что одноэтажный брусовый жилой дом загорелся в результате поджога неизвестным мужчиной. Полицейские сообщили заявительнице описанные соседями приметы злоумышленника. Заявительница предположила, что к содеянному может быть причастен её сожитель.

Поджигателя задержали недалеко от места преступления и доставили в отдел полиции. Им оказался 25-летний мужчина. Он рассказал, что поджог он совершил на фоне ссоры со своей спутницей. При себе у него находились спички и баллончик с дезодорантом.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. 
полиция задержание

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