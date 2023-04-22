В Иркутской области задержали мужчину, сжёгшего дом сожительницы



В полицию в Усольском районе по телефону обратилась жительница Ангарска с сообщением о возгорании её дома, расположенного в посёлке Новомальтинск.



Было установлено, что одноэтажный брусовый жилой дом загорелся в результате поджога неизвестным мужчиной. Полицейские сообщили заявительнице описанные соседями приметы злоумышленника. Заявительница предположила, что к содеянному может быть причастен её сожитель.



Поджигателя задержали недалеко от места преступления и доставили в отдел полиции. Им оказался 25-летний мужчина. Он рассказал, что поджог он совершил на фоне ссоры со своей спутницей. При себе у него находились спички и баллончик с дезодорантом.



Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

