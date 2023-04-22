В Иркутской области задержали мужчину, сжёгшего дом сожительницы

Дом он поджёг после конфликта с гражданской супругой
В полицию в Усольском районе по телефону обратилась жительница Ангарска с сообщением о возгорании её дома, расположенного в посёлке Новомальтинск.
Было установлено, что одноэтажный брусовый жилой дом загорелся в результате поджога неизвестным мужчиной. Полицейские сообщили заявительнице описанные соседями приметы злоумышленника. Заявительница предположила, что к содеянному может быть причастен её сожитель.
Поджигателя задержали недалеко от места преступления и доставили в отдел полиции. Им оказался 25-летний мужчина. Он рассказал, что поджог он совершил на фоне ссоры со своей спутницей. При себе у него находились спички и баллончик с дезодорантом.
Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Дом он поджёг после конфликта с гражданской супругой
Вор получил условный срок
В дом к жертве нападавшие ворвались, вооружённые бензопилой
Получивший травмы мужчина умер, не дождавшись помощи
Начата доследственная проверка
Местная администрация самостоятельно мер не принимала
Выгорело около 2000 гектаров
Незаконно вывезли лес на сумму более 150 млн рублей
Полицейские поблагодарили женщину за содействие в розыске
Год назад её строительство обошлось в семь миллионов рублей
На месте работали взрывотехники ОМОН
Возбуждено уголовное дело
Очевидцы утверждают, что он поджёг траву паяльной лампой
Золото он незаконно добыл на реке
Копию известной скульптуры Томаса Дамбо испортили неизвестные вандалы