19 апреля

18 апреля

Популярное

В Иркутской области выявили новый эпизод в деле контрабандистов леса

В Иркутской области выявили новый эпизод в деле контрабандистов леса
Происшествия,  Фото:из архива
Речь идёт об ущербе в 33 млн рублей

Транспортные полицейские и сотрудники УФСБ выявили новый эпизод контрабанды лесоматериалов в рамках расследования уголовного дела о незаконном вывозе древесины из Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД.

- Первоначально ущерб составлял более 49 тысяч кубометров пиломатериалов хвойных пород стоимостью свыше 283 миллионов рублей. Однако в ходе следствия были предварительно установлены ранее неизвестные эпизоды криминальной активности задержанных. Они организовали незаконную транспортировку за рубеж ещё порядка 5,1 тысяч кубометров древесины стоимостью почти 33 миллиона рублей, - говорится в сообщении.

По данным следствия, в состав группы входили житель Иркутска и не установленные пока лица. Они закупали древесину, вырубленную «чёрными» лесорубами, после чего от имени юрлица вывозили её за границу. При декларировании предоставляли недостоверные сведения о происхождении древесины.

Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов», которое соединено с ранее возбуждённым делом.

Иркутянина, одного из лидеров организованной группы, заключили под домашний арест. Другие подозреваемые устанавливаются.

контрабанда леса

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Бурятии пнул и ограбил свою пожилую маму
Житель Бурятии пнул и ограбил свою пожилую маму
Происшествия, 19.04.2023
Мужчина знал, что мать хранит деньги под матрасом
В Иркутской области школьнику выплатят 20 тысяч за нападение собаки
В Иркутской области школьнику выплатят 20 тысяч за нападение собаки
Происшествия, 19.04.2023
Бездомный пёс напал на ребёнка, идущего в школу
Улан-удэнцев призвали отказаться от личных авто из-за приезда стендапера
Улан-удэнцев призвали отказаться от личных авто из-за приезда стендапера
Происшествия, 19.04.2023
Горожан просят пересесть на общественный транспорт
В Иркутской области сгорело придорожное кафе
Происшествия, 19.04.2023
Огонь охватил 1200 квадратных метров 
В центре Улан-Удэ в ДТП попал автомобиль с детьми
В центре Улан-Удэ в ДТП попал автомобиль с детьми
Происшествия, 19.04.2023
Авария произошла на улице Борсоева
В Улан-Удэ тушили лесной пожар
В Улан-Удэ тушили лесной пожар
Происшествия, 19.04.2023
Его тушили пожарные-десантники
В Бурятии грабитель щеголял в похищенных брюках
В Бурятии грабитель щеголял в похищенных брюках
Происшествия, 19.04.2023
Преступник признался, что решил обновить свой гардероб
В пригороде Улан-Удэ водитель «Хонды» снёс дерево
В пригороде Улан-Удэ водитель «Хонды» снёс дерево
Происшествия, 19.04.2023
ДТП произошло на федеральной трассе
Аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ закрыли из-за снегопада
Аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ закрыли из-за снегопада
Общество, 19.04.2023

В городе и его окрестностях сильная метель


Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^