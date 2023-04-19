В Иркутской области выявили новый эпизод в деле контрабандистов леса

Происшествия, Фото: из архива

Речь идёт об ущербе в 33 млн рублей



Транспортные полицейские и сотрудники УФСБ выявили новый эпизод контрабанды лесоматериалов в рамках расследования уголовного дела о незаконном вывозе древесины из Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД.



- Первоначально ущерб составлял более 49 тысяч кубометров пиломатериалов хвойных пород стоимостью свыше 283 миллионов рублей. Однако в ходе следствия были предварительно установлены ранее неизвестные эпизоды криминальной активности задержанных. Они организовали незаконную транспортировку за рубеж ещё порядка 5,1 тысяч кубометров древесины стоимостью почти 33 миллиона рублей, - говорится в сообщении.



По данным следствия, в состав группы входили житель Иркутска и не установленные пока лица. Они закупали древесину, вырубленную «чёрными» лесорубами, после чего от имени юрлица вывозили её за границу. При декларировании предоставляли недостоверные сведения о происхождении древесины.



Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов», которое соединено с ранее возбуждённым делом.



Иркутянина, одного из лидеров организованной группы, заключили под домашний арест. Другие подозреваемые устанавливаются.



