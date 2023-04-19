Речь идёт об ущербе в 33 млн рублей
Транспортные полицейские и сотрудники УФСБ выявили новый эпизод контрабанды лесоматериалов в рамках расследования уголовного дела о незаконном вывозе древесины из Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД.
- Первоначально ущерб составлял более 49 тысяч кубометров пиломатериалов хвойных пород стоимостью свыше 283 миллионов рублей. Однако в ходе следствия были предварительно установлены ранее неизвестные эпизоды криминальной активности задержанных. Они организовали незаконную транспортировку за рубеж ещё порядка 5,1 тысяч кубометров древесины стоимостью почти 33 миллиона рублей, - говорится в сообщении.
По данным следствия, в состав группы входили житель Иркутска и не установленные пока лица. Они закупали древесину, вырубленную «чёрными» лесорубами, после чего от имени юрлица вывозили её за границу. При декларировании предоставляли недостоверные сведения о происхождении древесины.
Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов», которое соединено с ранее возбуждённым делом.
Иркутянина, одного из лидеров организованной группы, заключили под домашний арест. Другие подозреваемые устанавливаются.
В Иркутской области выявили новый эпизод в деле контрабандистов леса
Происшествия, Фото:
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