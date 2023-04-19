Авария произошла на улице Борсоева
Сегодня в восемь часов утра на улице Борсоева в Улан-Удэ столкнулись Mazda Demio и Toyota Prius.
- Mazda Demio двигалась со стороны улицы Иволгинской. При повороте под путепроводом автомобиль Mazda Demio занесло, и иномарка совершила столкновение с автомобилем Toyota Prius, - сообщила подробности служба аваркомов «Кузов Салон»
В «Мазде» на заднем сидении находились двое детей. На место происшествия прибыла карета скорой помощи. В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» уточнили, что дети не пострадали, госпитализация им не потребовалась.
В Улан-Удэ сегодня сложная обстановка на дорогах. Ночью выпал мокрый снег, который под утро растаял. А многие автомобилисты успели сменить зимнюю резину на летнюю. В мэрии сообщили, что с последствиями непогоды коммунальщики борются с четырёх часов утра.
В центре Улан-Удэ в ДТП попал автомобиль с детьми
Происшествия, Фото:
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