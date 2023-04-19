19 апреля

18 апреля

Популярное

В Улан-Удэ тушили лесной пожар

В Улан-Удэ тушили лесной пожар
Происшествия,  Фото:из архива
Его тушили пожарные-десантники

Накануне, 18 апреля, в Бурятии действовал один лесной пожар. Он возник на территории Улан-Удэнского лесничества, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

На тушении работали восемь пожарных-десантников, было задействовано две единицы лесопожарной техники.

Общая площадь, пройденная огнём, составила 1 га. Возгорание ликвидировано.

На утро 19 апреля новых пожаров в лесах республики не зарегистрировано.

В Бурятии действует особый противопожарный режим. Выжигание сухой травы, разведение костров и посещение лесов запрещено.

При обнаружении очагов возгорания жителей просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.
лесные пожары

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии грабитель щеголял в похищенных брюках
В Бурятии грабитель щеголял в похищенных брюках
Происшествия, 19.04.2023
Преступник признался, что решил обновить свой гардероб
В пригороде Улан-Удэ водитель «Хонды» снёс дерево
В пригороде Улан-Удэ водитель «Хонды» снёс дерево
Происшествия, 19.04.2023
ДТП произошло на федеральной трассе
Аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ закрыли из-за снегопада
Аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ закрыли из-за снегопада
Общество, 19.04.2023

В городе и его окрестностях сильная метель


Житель Бурятии стрелял в свинью, а попал в родственника
Житель Бурятии стрелял в свинью, а попал в родственника
Происшествия, 18.04.2023
Мужчина стрелял из самодельного пистолета
В селе в Бурятии по неизвестным причинам погиб телёнок
В селе в Бурятии по неизвестным причинам погиб телёнок
Происшествия, 18.04.2023
Местные жители уверяют, что его задрали волки
В Улан-Удэ неизвестный убил прохожего одним ударом
В Улан-Удэ неизвестный убил прохожего одним ударом
Происшествия, 18.04.2023
Напавшего мужчину и его спутника сейчас ищут правоохранительные органы
В Бурятии дали срок трактористу, задавившему мужчину
В Бурятии дали срок трактористу, задавившему мужчину
Происшествия, 18.04.2023
Мужчина ехал пьяным за рулём трактора

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^