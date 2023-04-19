Его тушили пожарные-десантники
Накануне, 18 апреля, в Бурятии действовал один лесной пожар. Он возник на территории Улан-Удэнского лесничества, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
На тушении работали восемь пожарных-десантников, было задействовано две единицы лесопожарной техники.
Общая площадь, пройденная огнём, составила 1 га. Возгорание ликвидировано.
На утро 19 апреля новых пожаров в лесах республики не зарегистрировано.
В Бурятии действует особый противопожарный режим. Выжигание сухой травы, разведение костров и посещение лесов запрещено.
При обнаружении очагов возгорания жителей просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.
В Улан-Удэ тушили лесной пожар
Происшествия, Фото:
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