В Улан-Удэ тушили лесной пожар

Происшествия, Фото: из архива

Его тушили пожарные-десантники



Накануне, 18 апреля, в Бурятии действовал один лесной пожар. Он возник на территории Улан-Удэнского лесничества, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



На тушении работали восемь пожарных-десантников, было задействовано две единицы лесопожарной техники.



Общая площадь, пройденная огнём, составила 1 га. Возгорание ликвидировано.



На утро 19 апреля новых пожаров в лесах республики не зарегистрировано.



В Бурятии действует особый противопожарный режим. Выжигание сухой травы, разведение костров и посещение лесов запрещено.



При обнаружении очагов возгорания жителей просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.

